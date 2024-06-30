Fenerbahçe'ye İtalya'dan sürpriz golcü önerisi!
Batshuayi'nin ayrılığı sonrası forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'ye İtalya'dan sürpriz bir isim önerildi.
- 1
Edin Dzeko'nun takımdaki geleceğinin henüz netleşmemesi, Batshuayi'nin ise Galatasaray'la anlaşması sonrası Fenerbahçe'de forvet arayışları hızlandı.
- 2
Sarı-lacivertliler, 1 veya 2 golcü oyuncuyu kadrosuna katmak isterken, İtalya'dan sürpriz bir öneri geldi.
- 3
İtalya'dan La Nazione gazetesinin haberine göre; kadrosuna Juventus'tan Moise Kean'i 12 milyon euro karşılığı katan Fiorentina, Angolalı golcüsü M'Bala Nzola'yı Fenerbahçe'ye teklif etti.
-
- 4
Nzola için İtalya'dan Cagliari ve Lecce'nin istekli olduğu ancak mali şartları karşılayacak tekliflerinin olmadığı ifade edildi.
- 5
Nzola'nın ise Fenerbahçe'ye önerildiği ve golcü arayan sarı-lacivertlilerin 27 yaşındaki forveti değerlendirebileceği belirtildi.
- 6
FIORENTINA, 12.6 MİLYON EURO ÖDEDİ
2023 yazında 12.6 milyon euro bonservis karşılığı Spezia'dan Fiorentina'ya transfer olan Nzola, geçen sezon 47 resmi maçta 7 gol atıp 5 asist yaptı.
-
- 7
Nzola, forvet mevkisinin dışında zaman zaman sol açık olarak da görev aldı.