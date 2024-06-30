İngiltere-Slovakya maçı CANLI YAYIN

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda İngiltere ile Slovakya karşı karşıya geliyor.

STAT: Arena AufSchalke

HAKEM: Halil Umut Meler

SAAT: 19.00

YAYIN: TRT 1

İngiltere: Pickford; Walker, Stones, Guéhi, Trippier; Mainoo, Rice; Saka, Bellingham, Foden; Kane.

Slovakya: Dúbravka; Pekarík, Vavro, Skriniar, Hancko; Kucka, Lobotka, Duda; Schranz, Strelec, Haraslín.

Kazanan taraf çeyrek final biletini alacak ve İsviçre'nin rakibi olacak.

MAÇIN HAKEMİ HALİL UMUT MELER İngiltere ile Slovakya arasındaki mücadeleyi Türk hakem Halil Umut Meler yönetiyor. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapıyor. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Slovenya Futbol Federasyonundan Rade Obrenovic. REKLAM

MELER ÜÇÜNCÜ MAÇINDA Halil Umut Meler ve ekibi şampiyonadaki üçüncü maçında görev alıyor. Halil Umut Meler, EURO 2024'te Belçika-Slovakya ve Polonya-Avusturya müsabakalarını da yönetmişti.

GRUP PERFORMANSLARI Avrupa Şampiyonası tarihinde hiç mutlu sona ulaşamayan İngiltere; Danimarka, Slovenya ve Sırbistan ile C Grubu'nda yer almıştı. Grupta oynadığı 3 maçta 1 galibiyet ve 2 beraberlik elde eden İngilizler, 5 puanla lider olarak son 16 turuna yükselmişti. İngiltere, bu süreçte 2 gol atarken, kalesinde 1 gol görmüştü.

Slovakya ise Romanya, Belçika ve Ukrayna ile E Grubu'nda mücadele etmişti. Tüm ülkelerin 3 maç sonunda 4 puan topladığı grupta Slovakya, en iyi üçüncüler içine girmiş ve son 16 turunda İngiltere'nin rakibi olmuştu. Slovakya, 1'er galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet yaşarken, 3 gol atıp, 3 gol de yemişti.

İNGİLTERE'NİN RAKİBİNE YENİLGİSİ YOK İngiltere ile Slovakya arasında daha önce oynanan müsabakalarda İngilizlerin yenilgisi bulunmuyor. İki ekip tarihlerinde 6 kez karşı karşıya gelirken, bu maçların 5'ini İngiltere kazandı ve 1 mücadele beraberlikle sonuçlandı. İngiltere'nin 11 golüne, Slovakya 3 golle yanıt verebildi.