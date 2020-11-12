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İstanbul sigara içme yasağı olan caddeler ve sokaklar: Açık alanda sigara içmek yasaklandı mı?

Açık alanda sigara içmek yasaklandı mı? İçişleri Bakanlığı, koronavirüs tedbirlerine bir yenisini ekledi. 81 ilde bazı cadde ve sokaklarda sigara içmek yasaklandı. Yasağın gerekçesi olarak da vatandaşların sigara içmek için maskelerini çenelerine indirmeleri gösterildi. İşte İstanbul'da sigara içme yasağı ilan edilen caddeler ve sokaklar...

12.11.2020 - 19:48 | Güncelleme: GÜNDEM

  • SİGARA İÇİLMESİ YASAKLANAN CADDE VE SOKAKLAR

    1. Adalar 

    Büyükada Gülistan Caddesi Büyükada Çiçekli Yalı Sokak Büyükada Atatürk Meydanı

    Çınar Caddesi Büyükada Lonca Sokak Büyükada Saat Meydanı

    23 Nisan Caddesi (Şehit Recep Koç Caddesi İle Çınar Caddesi Arası) 

    Kıvılcım Sokak Büyükada Fayton Meydanı

    Büyük İskele Caddesi Büyükada Gündüz Bey Sokak

    Zagnospaşa Caddesi (Yel Üfürdü Sokak İle Kıvılcım Sokak Arası) Büyükada Fenerbahçeli Lefter Sokak

    Heybeliada Rıhtım Caddesi Büyükada Liman Sokak

    Ayyıldız Caddesi (Kışla Ardı Sokak İle Heybeli Mektebi Sokak Arası) Büyükada Özdemir Sokak

    Burgazada Gezinti Caddesi (Yalı Caddesi İle No:39

    Halikarnas Sokak

    Burgazada Çarşı Caddesi (Gezinti Caddesi İle Köykahya Sokak Arası) 

    Büyükada Oltacı Sokak

    Kınalıada Kınalıçarşı Caddesi (Ferit Tüzün Sokak İle Alsancak Caddesi Arası) 

    Güldalı Sokak

    Alsancak Caddesi (Kınalıçarşı Caddesi İle Bahçeli Sokak Arası) 

    İsa Çelebi Sokak

    Kınalıada İskele Caddesi (Alsancak Caddesi İle Başar

    Acarlı Caddesi Arası) Büyükada Eğri Sokak

    Büyükada Düz Sokak

    Büyükada Liman Sokak

    Büyükada Tümay Sokak

    Büyükada Çınar Meydanı Sokak

    Büyükada Altınordu Sokak (Yel Üfürdü Sokak İle Şehit Recep Koç Caddesi Arası)

    Büyükada Yel Üfürdü Sokak(Gülistan Caddesi İle

    Altınordu Sokak Arası)

    Heybeli Kışla Ardı Sokak (Rıhtım Caddesi İle Ayyıldız

    Caddesi Arası)

    Heybeliada İşgüzar Sokak (Ayyıldız Caddesi İle Bulut

    Sokak Arası)

    Burgazada Cami Sokak 22 Adalar Kınalıada Sahilhaneler Sokak (Kınalıçarşı Caddesi İle Sakibey Arası)

  • 2. Arnavutköy

    Cumhuriyet Meydanı

  • 3. Ataşehir

    Küçükbakkalköy Fevzipaşa Caddesi Çandarlı Sokak Yok Gedikpaşa Sokak

    Hasanpaşa Sokak

    Ozan Veysel Sokak

    Sümer Sokak

    Turgut Reis sokak

    Süreyyapaşa Sokak

    Celal Dora Sokak

    Marmara Caddesi  Havuz Meydanı

    Kirazlı Caddesi 628. Sokak Bağcılar Meydanı

    Menderes Caddesi YGüneşli Meydanı

    Çarşı Caddesi 

    Ahmet Kabaklı Caddesi 

    Eski Pazar Caddesi 

  • 4. Bahçelievler

    Şirinevler Mahallesi,

    Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi Hürriyet Mahallesi,

    Sümbül Sokak 

    Şirinevler Mahallesi,

    Meriç Sokak

  • 5. Bakırköy

    Ebuziya Caddesi Yok Bakırköy Meydanı

    Fahri Korutürk Caddesi

    Fatih Terim Stadyumu Önü

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