Seyahat firması işletmecisi Alaattin Sendek, "Üniversiteler de açılacak, haliyle yoğunluk var. 3 ayda taşıdığımızı 1 hafta 10 gün içerisinde sıkıştırarak getiriyoruz. En çok gelen öğrenci ve aileler, tatilden dönenler. Yaza göre fiyatlarda bir şey uygulayamıyoruz çünkü Ulaştırma Bakanlığı´ndan aldığımız bir fiyat var" diye konuştu.