İSTANBUL NEREDE, HANGİ BÖLGEDE?

Marmara Bölgesi'nde yer alan şehir ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 81 ilinden biridir. Ülkenin nüfus bakımından en çok göç alan ve en kalabalık ilidir. Ekonomik, tarihi ve sosyo-kültürel açıdan önde gelen şehirlerden biridir. Şehir, iktisadi büyüklük açısından dünyada 34. sırada yer alır. Nüfuslarına göre şehirler listesinde belediye sınırları göz önüne alınarak yapılan sıralamaya göre Avrupa'da birinci, dünyada ise altıncı sırada yer almaktadır.

İstanbul Türkiye'nin kuzeybatısında, Marmara kıyısı ve Boğaziçi boyunca, Haliç'i de çevreleyecek şekilde kurulmuştur. İstanbul kıtalararası bir şehir olup, Avrupa'daki bölümüne Avrupa Yakası veya Rumeli Yakası, Asya'daki bölümüne ise Anadolu Yakası veya Asya Yakası denir. Tarihte ilk olarak üç tarafı Marmara Denizi, Boğaziçi ve Haliç'in sardığı bir yarımada üzerinde kurulan İstanbul'un batıdaki sınırını İstanbul Surları oluşturmaktaydı. Gelişme ve büyüme sürecinde surların her seferinde daha batıya ilerletilerek inşa edilmesiyle 4 defa genişletilen şehrin 39 ilçesi vardır. Sınırları içerisinde ise büyükşehir belediyesi ile birlikte toplam 40 belediye bulunmaktadır.

Dünyanın en eski şehirlerinden biri olan İstanbul, 330-395 yılları arasında Roma İmparatorluğu, 395-1204 yılları arasında Bizans İmparatorluğu, 1204-1261 yılları arasında Latin İmparatorluğu,1261-1453 yılları arasında tekrar Bizans İmparatorluğu ve son olarak 1453-1922 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu'na başkentlik yaptı. Ayrıca İstanbul, Hilâfetin Osmanlı İmparatorluğu'na geçtiği 1517'den kaldırıldığı 1924'e kadar İslam dünyasının da merkezi oldu.

Son yıllarda birbiri ardına ortaya çıkartılan arkeolojik bulgularla insanlık tarihine ilişkin önemli bilgiler elde edilmiştir. Yarımburgaz Mağarası'ndan çıkarılan taş aletlerle, ilkel insan izlerinin 400.000 yıl öncesine dayandığı ortaya çıkmıştır. Anadolu Yakası'nda yürütülen kazı çalışmaları ve bunlara bağlı araştırmalar, şehirde tarım ve hayvancılığa dayalı ilk yerleşik insan topluluğunun MÖ 5500'lere tarihlenen Fikirtepe Kültürü olduğunu göstermiştir.[18] Bu arkeolojik bulgular yalnızca İstanbul'un değil, tüm Marmara Bölgesi'nin en eski insan izleridir. İstanbul sınırları içinde kent bazında ilk yerleşimler ise Anadolu Yakası'nda Kalkedon; Avrupa Yakası'nda Byzantion'dur. Cumhuriyet dönemi öncesinde egemenliği altında olduğu devletlere yüzlerce yıl başkentlik yapan İstanbul, 13 Ekim 1923 tarihinde başkentin Ankara'ya taşınmasıyla bu özelliğini yitirmiş; ancak ülkenin ticaret, sanayi, ulaşım, turizm, eğitim, kültür ve sanat merkezi olmaya devam etmiştir.

Karadeniz ile Marmara Denizi'ni bağlayan ve Asya ile Avrupa'yı ayıran İstanbul Boğazı'na ev sahipliği yapması nedeniyle, İstanbul'un jeopolitik önemi oldukça yüksektir. Bugün tamamına yakını doldurulmuş olan ya da kaybolan doğal limanları vardır. Bu özellikleri yüzünden bölge toprakları üzerinde uzun süreli egemenlik anlaşmazlıkları ve savaşlar yaşanmıştır. Başlıca akarsular Riva, Kâğıthane ve Alibey dereleridir. İl toprakları az engebelidir ve en yüksek noktası Kartal ilçesindeki Aydos Tepesi'dir. İldeki başlıca doğal göller Büyükçekmece, Küçükçekmece ve Durusu gölleridir. İl ve yakın çevresinde, Karadeniz ile Akdeniz makro iklimleri arasında geçiş özellikleri görülür. Hava sıcaklıkları ve yağış ortalamaları düzensiz; bitki örtüsü dengesizdir.

İSTANBUL'UN KAÇ İLÇESİ VARDIR?

2020 yılı sonunda İstanbul ili ve ilçelerinin yerleşim yeri ve nüfusla ilgili sayısal bilgileri İlçe Nüfus 2019 Nüfus 2020 Fark N.Artışı % Mah.Say. Alanı km2[103] Yoğunluk Adalar 15.238 16.033 795 5,22 5 11 1.458 Arnavutköy 282.488 296.709 14.221 5,03 38 453 655 Ataşehir 425.094 422.594 -2.500 -0,59 17 25 16.904 Avcılar 448.882 436.897 -11.985 -2,67 10 50 8.738 Bağcılar 745.125 737.206 -7.919 -1,06 22 23 32.052 Bahçelievler 611.059 592.371 -18.688 -3,06 11 17 34.845 Bakırköy 229.239 226.229 -3.010 -1,31 15 29 7.801 Başakşehir 460.259 469.924 9.665 2,10 11 107 4.392 Bayrampaşa 274.735 269.950 -4.785 -1,74 11 9 29.994 Beşiktaş 182.649 176.513 -6.136 -3,36 23 18 9.806 Beykoz 248.260 246.110 -2.150 -0,87 45 310 794 Beylikdüzü 352.412 365.572 13.160 3,73 10 39 9.374 Beyoğlu 233.323 226.396 -6.927 -2,97 45 9 25.155 Büyükçekmece 254.103 257.362 3.259 1,28 24 173 1.488 Çatalca 73.718 74.975 1.257 1,71 39 1142 66 Çekmeköy 264.508 273.658 9.150 3,46 21 152 1.800 Esenler 450.344 446.276 -4.068 -0,90 17 19 23.488 Esenyurt 954.579 957.398 2.819 0,30 43 43 22.265 Eyüpsultan 400.513 405.845 5.332 1,33 28 228 1.780 Fatih 443.090 396.594 -46.496 -10,49 56 15 26.440 Gaziosmanpaşa 491.962 487.778 -4.184 -0,85 16 12 40.648 Güngören 289.441 280.299 -9.142 -3,16 11 7 40.043 Kadıköy 482.713 481.983 -730 -0,15 21 25 19.279 Kağıthane 448.025 442.415 -5.610 -1,25 19 15 29.494 Kartal 470.676 474.514 3.838 0,82 20 38 12.487 Küçükçekmece 792.821 789.633 -3.188 -0,40 21 44 17.946 Maltepe 513.316 515.021 1.705 0,33 18 53 9.717 Pendik 711.894 726.481 14.587 2,05 36 190 3.824 Sancaktepe 436.733 456.861 20.128 4,61 19 63 7.252 Sarıyer 347.214 335.298 -11.916 -3,43 38 177 1.894 Şile 37.692 37.904 212 0,56 35 858 44 Silivri 193.680 200.215 6.535 3,37 15 29 6.904 Şişli 279.817 266.793 -13.024 -4,65 15 37 7.211 Sultanbeyli 336.021 343.318 7.297 2,17 62 800 429 Sultangazi 534.565 537.488 2.923 0,55 25 10 53.749 Tuzla 267.400 273.608 6.208 2,32 17 138 1.983 Ümraniye 710.280 713.803 3.523 0,50 38 46 15.517 Üsküdar 531.825 520.771 -11.054 -2,08 33 35 14.879 Zeytinburnu 293.574 283.657 -9.917 -3,38 13 12 23.638 İSTANBUL 15.519.267 15.462.452 -56.815 -0,37 963 5461 2.831

İSTANBUL'UN PLAKASI NEDİR: 34

İSTANBUL'DA GEZİLECEK YERLER NELERDİR?

İstanbul Surları

Dolmabahçe Sarayı

Haliç

Beylerbeyi Sarayı

Topkapı Sarayı

Yıldız Sarayı

Çırağan Sarayı

Galata Kulesi

Taksim Meydanı

Sultanahmet Meydanı

Beyazıt Meydanı

Bakırköy Özgürlük Meydanı

Gülhane Parkı

İSTANBUL'UN YÖRESEL YEMEKLERİ

Sultanahmet Köftesi

Ortaköy Kumpiri

Sarıyer Börek

Eminönü Balık Ekmek

Sütlüce Uykuluk

Süleymaniye Kuru Fasulyesi

Vefa Bozası

Kanlıca Yoğurdu