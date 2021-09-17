10 bin kişi katıldı 0:00 / 0:00

İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla düzenlenen 49'uncu İstanbul Müzik Festivali, 16 Eylül'de sona erdi

HABERTURK.COM

18 Ağustos'ta başlayan festival, İstanbul'un 14 farklı mekânında, 20 konserde, Türkiye ve yurt dışından 30'un üzerinde solist, topluluk ve orkestrayı ağırladı. İstanbul'un çeşitli parklarında ücretsiz gerçekleşen 5 konsere ev sahipliği yapan festivalde çocuklara ve gençlere yönelik doğa yürüyüşleri, atölye çalışmaları ve aktiviteler de her yıl olduğu gibi ücretsiz olarak düzenlendi. 4 ayrı konserde, toplam 18 eserin Türkiye ve dünya prömiyerleri gerçekleştirildi.

Tarihinde ilk kez, programındaki tüm konserleri açık hava mekânlarda gerçekleştirilen festivalin konserlerini 10 bine yakın kişi izledi.