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        Haberler Kültür-Sanat Müzik İstanbul Müzik Festivali'nde 6 yeni eser prömiyer yapacak

        İstanbul Müzik Festivali'nde 6 yeni eser prömiyer yapacak

        İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 52. İstanbul Müzik Festivali, 21 Mayıs - 12 Haziran tarihleri arasında müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Festivalde 6 yeni eser prömiyer yapacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.05.2024 - 12:36 Güncelleme: 07.05.2024 - 12:36
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        Müzik Festivali'nde 6 yeni eser
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        İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Borusan Holding sponsorluğunda düzenlenen 52. İstanbul Müzik Festivali, 21 Mayıs - 12 Haziran tarihleri arasında müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. 2011 yılından bu yana çağdaş müzik üretimine katkıda bulunmak amacıyla yurtiçinden ve yurtdışından bestecilere eser siparişleri veren İstanbul Müzik Festivali, bu yıl da sipariş ettiği üç yeni eserin dünya prömiyerine evsahipliği yapacak.

        Sibil Arsenyan
        Sibil Arsenyan

        Amerika’nın yaşayan en büyük bestecilerinden Steve Reich’ın, İstanbul Müzik Festivali ile Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nın da ortak siparişçisi olduğu yeni eseri Yakup’un Merdiveni, Türkiye prömiyerini festivalde Sibil Arsenyan yönetiminde BİFO üyeleri ve Synergy Vocals ile yapacak. Bir Prömiyer Gecesi: Borusan Quartet & Synergy Vocals konseri 8 Haziran saat 20.00’de Süreyya Operası’nda müzikseverlerle buluşacak. Konsere yüksek katkıdan bulunan kurum ise Borusan Sanat.

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        Nermin Kaygusuz Ensemble
        Nermin Kaygusuz Ensemble

        Festivalin temasına göndermede bulunan Kökler başlıklı konser ise, programıyla bu topraklarda geçmişten günümüze yaşamış farklı halkların, dillerin, dinlerin kültürel zenginliğine odaklanırken Türkiye ve Yunanistan toplumlarını derinden etkileyen mübadeleyi de 100. yılında iki özel eser siparişiyle anacak. Besteci Dimitris Skyllas’ın eserinin dünya prömiyerini şef Burak Onur Erdem’in kurduğu Rezonans Korosu ile Maria Deli, Tolga Akkaya ve Müşfik Galip Uzun gerçekleştirecek. Onur Türkmen’in son eserinin dünya prömiyeri, bestecinin de kurucuları arasında yer aldığı, Nermin Kaygusuz Ensemble tarafından gerçekleştirilecek. Konser, 11 Haziran saat 20.00’de Deniz Müzesi’nde gerçekleştirilecek.

        Cem Mansur
        Cem Mansur

        Program kapsamında, İstanbul Müzik Festivali’nin siparişi olan üç eser de dâhil olmak üzere, toplam dört eserin dünya prömiyeri, iki eserin de Türkiye prömiyeri gerçekleştirilecek. 24 Mayıs’ta Disko Klasik; 12 Haziran’da ise Lautten Compagney Berlin & Asya Fateyeva “ABBA Dancing Queen” konserleri dinleyicilere prömiyer heyecanı yaşatacak.

        Bu yıl 17 farklı mekânda, 25 konserde, 60’ın üzerinde ismi ağırlayacak festivalin biletleri, passo.com.tr ve İKSV ana gişede satışa çıktı.

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        #İstanbul Müzik Festivali
        #İKSV
        #konser
        #klasik müzik
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