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İstanbul Modern'in yeni binası New York Times'ta

stanbul Modern’in ünlü mimar Renzo Piano’nun imzasını taşıyan Karaköy’deki yeni müze binası The New York Times gazetesi, web sitesinde “2023’te görülmesi gereken 52 yer” arasında gösterildi.  

Giriş: 16.01.2023 - 09:52 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul Modern'in yeni binası New York Times'ta
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İstanbul Modern, The New York Times editörlerinin hazırladığı “2023’te görülmesi gereken 52 yer” sıralamasına girdi. İstanbul Modern’in yeni müze binasının yer aldığı haberde, Feshane, Yedikule Gazhanesi ve Haliç Tersanesi gibi İstanbul’un son dönemde yenilenen tarihi yapılarından da bahsediliyor.
Haberde, Türkiye’nin ilk modern ve çağdaş sanat müzesi İstanbul Modern’in Karaköy’deki Renzo Piano imzalı yeni binasının yanında müze koleksiyonundan Fahrelnissa Zeid ve Erol Akyavaş gibi sanatçılar ön plana çıkarılıyor.

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