Türkiye merkezli IPTV kapatıldı!

HABERTURK.COM

Sinema ve platform yayıncılığının aktif yasal ekosistemini korumak ve dijital korsanlıkla mücadele etmek için faaliyet gösteren küresel birlik ACE (The Alliance for Creativity and Entertainment), korsan içerik yayıncılığı yapan Seko IPTV’nin kapatıldığını duyurdu.

Amazon, Apple TV+, NBCUniversal, Netflix Studios LLC, Sony Pictures Entertainment, ViacomCBS, Walt Disney Studios Motion Pictures ve Warner Bros’un yönetim kurulu üyeleri arasında yer aldığı ACE’den yapılan açıklamada, korsan yayıncılıkla mücadele kapsamındaki bu sonucun, Türkiye’deki ilk örneği olduğu belirtildi.

İstanbul merkezli faaliyetlerde bulunan ve dünyanın dört bir yanındaki korsan içerik platformlarına hizmet veren Seko IPTV, telifle korunmuş içerikleri yasadışı bir şekilde, müşteri statüsünde benzer platformların (bayilik gibi) kullanımını sağlayarak son kullanıcıya aylık veya yıllık abonelikle sunuyordu.

Açıklamada, 2016 yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren Seko’nun, sunduğu uluslararası kanallar, çok dilli film ve TV dizileri gibi telif haklarını ihlal eden geniş yelpazedeki içeriklerle ACE üyelerinin tamamını olumsuz etkilediği vurgulandı.

“MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Seko’nun Türkiye’deki yasadışı birçok uluslararası dijital içerik sağlayıcının kaynağı konumunda olduğunu belirten MPA (Motion Picture Association - Sinema Birliği) Başkan Yardımcısı ve Küresel İçerik Koruma Direktörü Jan Van Voorn, “ACE olarak elde ettiğimiz bu başarının ardından bölgedeki çalışmalarımızı sürdürüp, üyelerimizin yasal telif haklarını korumak için mücadeleye devam edeceğiz” dedi.

Yapılan açıklamaya göre Seko IPTV adlı işletmecinin İstanbul‘da korsan yayıncılık faaliyetleri gerçekleştirdiği tespit edildikten sonra ACE harekete geçti ve işletmeci işbirliğine giderek ilgili hizmetlerin tamamını kapattı. Şu anda Seko TV ile bağlantılı tüm alan adları ACE’ye aktarılmış durumda ve bu adresler, ACE web sitesinin “Yasal Olarak İzle” bölümüne yönlendirildi.

ACE NEDİR?

ACE, sinema ve platform yayıncılığının aktif yasal ekosistemini korumak ve dijital korsanlıkla mücadelek için dünya genelinde faaliyet gösteriyor. Korsanlığa karşı cezai ihbarlar, hukuk davaları ve faaliyetten men operasyonları ile mücadele etme yönünde bir yaklaşım izleyen ACE, şu ana kadar küresel çapta yasadışı dijital yayın servislerine, izinsiz içerik kaynaklarına ve bunların işletmecilerine karşı çok sayıda el koyma işlemine imza attı.

Motion Picture Association’ın içerik koruma operasyonlarıyla desteklenen ACE’nin yönetim kurulu üyeleri Amazon, Apple TV+, NBCUniversal, Netflix Studios LLC, Sony Pictures Entertainment, ViacomCBS, Walt Disney Studios Motion Pictures ve Warner Bros’tan oluşuyor. Charles Rivkin, ACE’nin ve Motion Picture Association’ın Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor.