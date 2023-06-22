İstanbul merkezli kaçak silah imalatı operasyonu!

AA

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yasa dışı yollarla silah imalatı ve ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Yapılan çalışmaların ardından merdiven altı olarak tabir edilen yerlere silah atölyeleri kurarak yasa dışı üretim yaptıkları iddia edilen 31 şüphelinin kimlikleri belirlendi. Ekipler, çalışmalarının tamamlanmasının ardından İstanbul, Rize, Giresun ve Tekirdağ'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 28 zanlıyı gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, CZ 25 marka otomatik silah, 4 pompalı tüfek, 76 ruhsatsız tabanca ile 276 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan 3 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.