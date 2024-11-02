İstanbul Maratonu'nda önce çocuklar sahne aldı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen ve iki kıta arasında koşulan tek maraton olma özelliği taşıyan Türkiye İş Bankası 46. İstanbul Maratonu'nda sahne önce çocukların oldu. Çocukların doyasıya eğlenip maraton deneyimini yaşadığı Çocuk Maratonu'nda renkli görüntüler yaşandı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen ve iki kıta arasında koşulan tek maraton olma özelliği taşıyan Türkiye İş Bankası 46. İstanbul Maratonu, öncesinde sahne geleceğin sporcuları olan çocukların oldu. Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen Çocuk Maratonu'na yaklaşık bin çocuk katıldı.
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Bu seneki Çocuk Maratonu, 422 metre (mini maraton) ve 210 metre (mini yarı maraton) mesafelerinde düzenlendi. Mini maraton, 7-9 yaş kızlar, 7-9 yaş erkekler, 10-11 yaş kızlar ve 10-11 yaş erkekler olmak üzere dört ayrı kategoride gerçekleşti.
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Mini yarı maraton ise 4-6 yaş kızlar ve 4-6 yaş erkekler kategorilerinde koşuldu. Çocukların doyasıya eğlenip maraton deneyimini yaşadığı Çocuk Maratonu, oldukça renkli görüntülere sahne oldu.
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Kategorilerinde dereceye giren çocuklara kupa ve madalyaları sahnede takdim edildi.
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Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nin ev sahipliği yaptığı Maraton ve Spor Fuarı'nda Koşmak ve Kendini Bulma Sanatı kitabının ünlü yazarı Yonca Tokbaş ile İBB Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur bir söyleşi gerçekleştirdi.
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Koşunun insana katkılarından söz eden Yonca Tokbaş, "İstanbul Maratonu zor bir maraton, dünyada tek. Eşi benzeri yok. Olağanüstü bir kara parçasındayız. Yurtdışında da hep 'İstanbul'u koştun mu?' diye çok soruldu bana. Hiçbir yerle kıyaslanamaz. İstanbul Maratonu parkuru insanın hayatındaki iniş çıkışları, kalp atışlarını da anlatan hayat gibi bir parkur" dedi.
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Türkiye İş Bankası 46. İstanbul Maratonu'nda 40 binden fazla katılımcının yer alması bekleniyor. Maraton TRT Spor Yıldız kanalında canlı yayınlanırken, Spor İstanbul'un YouTube kanalında ise İngilizce anlatımla izlenebilecek. Dünyanın sayılı Gold Label maratonları arasında yer alan Türkiye İş Bankası 46. İstanbul Maratonu'na 30'u erkek ve 14'ü kadın olmak üzere toplam 44 elit atlet katılacak. Bu grupta 7'si erkek ve 1'i kadın olmak üzere 8 Türk sporcu da yer alacak.