Koşunun insana katkılarından söz eden Yonca Tokbaş, "İstanbul Maratonu zor bir maraton, dünyada tek. Eşi benzeri yok. Olağanüstü bir kara parçasındayız. Yurtdışında da hep 'İstanbul'u koştun mu?' diye çok soruldu bana. Hiçbir yerle kıyaslanamaz. İstanbul Maratonu parkuru insanın hayatındaki iniş çıkışları, kalp atışlarını da anlatan hayat gibi bir parkur" dedi.