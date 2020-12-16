İstanbul'da toplu taşıma kullananlar dikkat! 15 Ocak 2021 tarihinden itibaren toplu taşıma araçlarında da HES kodu zorunlu olacak. Sağlık Bakanlığı önlemleri kapsamında toplu ulaşımda HES kodu paylaşımı talep edecek. Peki İstanbul kart HES kodu tanımlama nasıl yapılır? İşte İstanbul kart HES kodu eşleştirme ekranı...

İSTANBUL KART HES KODU TANIMLAMA BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLA

İSTANBUL KART HES KODU TANIMLAMA NASIL YAPILIR?

İstanbulkartınızla HES kodunuzu eşleştirmek için yukarıda linkte yer alan bilgileri doldurarak Kaydet butonuna tıklayınız.

HES KODU NEDİR?

HES (Hayat Eve Sığar) Kodu, Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinizde kurumlarla ve kişilerle, Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur. Paylaştığınız HES kodları uygulama üzerinden ya da kurumlara sağlanan servisler aracılığı ile sorgulanabilecektir.

Bu kod sadece toplu taşıma araçları, toplu kullanım alanları gibi yerlerde geçirilecek süre boyunca bulaş riskini azaltmak amacına hizmet etmektedir. Covid-19 ya da temaslı olan vatandaşlarımız toplu ulaşım aracı kullanamayacaktır. Birlikte seyahat ettiğiniz diğer kişilerin sonradan Covid-19 testinin pozitif olması halinde sizi bilgilendirebilmemiz için kullanılır.

Ürettiğiniz HES kodlarının tüm yönetimi sizdedir. HES kodlarınızı istediğiniz süre kadar paylaşabilir ya da silebilirsiniz.