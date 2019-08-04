İstanbul-İzmir Otoyolu'nun 192 kilometrelik kesimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün hizmete açılacak. Projenin yapım çalışmaları 2010'da başlamış, en büyük ayağı oluşturan Osmangazi Köprüsü 2016'da hizmete alınmıştı.

İstanbul-İzmir Otoyolu'nun 201 kilometresi ana gövde, 33 kilometresi de bağlantı yolu olmak üzere yolun hizmete açılmıştı. Bugün 183 kilometresi ana gövde, 9 kilometresi de bağlantı yolu olmak üzere toplam 192 kilometrelik kesim hizmete açılacak.

7 MİLYAR DOLAR HARCANDI

İstanbul-İzmir arasındaki mevcut yol yaklaşık 515 kilometre . Otoyolla iki kent arasının 404 kilometreye düşmüş olacak. Böylece İstanbul ile İzmir arasındaki 8.5 saatlik seyahat süresinin 3,5 saate düşeceği hesaplanıyor. Proje için bugüne kadar 7 milyar dolar harcama yapıldığı 2.5 milyar liranın da idare tarafından kamulaştırma işlemleri için harcandığını açıklandı.