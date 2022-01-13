İGA Dijital Hizmetler ve Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ersin İnankul de sürdürülebilir kalkınmanın, en büyük hedeflerinden birisi olduğuna değinerek, "Çevre dostu bir havalimanı olarak temiz bir gelecek için dünyanın en önemli maddelerinden biri olan sıfır atık yaklaşımına dikkati çekmek için böyle bir etkinlik gerçekleştirmek mutluluk verici. İstanbul Havalimanı '0' Sıfır Noktası projesi ile doğa dostu yaşam alışkanlıkları konusunda ziyaretçilerine ilham vermeyi amaçlıyor" diye konuştu.