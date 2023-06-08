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İstanbul Havalimanı 1-7 Haziranda Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

İstanbul Havalimanı, Haziran ayının ilk haftasında günlük ortalama bin 423 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. Antalya Havalimanı da günlük 819 uçuş ortalamasıyla ilk 10'da yer almayı başardı

Giriş: 08.06.2023 - 23:05 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul Havalimanı 1-7 Haziranda Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
AA

İstanbul Havalimanı, haziranın ilk haftasında günlük ortalama 1423 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (Eurocontrol) 1-7 Haziran tarihlerine ilişkin Avrupa Havacılık Raporu yayımlandı.

Söz konusu rapora göre İstanbul Havalimanı, bu dönemde günlük ortalama 1423 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

İstanbul Havalimanı'nı günlük ortalama 1341 uçuşla Amsterdam Schiphol Havalimanı ve 1305 uçuşla Paris Charles de Gaulle Havalimanı izledi.

Antalya Havalimanı da günlük 819 uçuş ortalamasıyla ilk 10'da yer almayı başardı.

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