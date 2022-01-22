Haftalardır özellikle Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde etkisini gösteren kar yağışı için gözler İstanbul'a çevrildi. Türkiye'nin her bölgesinde etkili olan kar yağışı ve düşük hava sıcaklıkları dün itibarıyla İstanbul'da da etkili olmaya başlamıştı. Meteotoloji, AKOM ve AFAD İstanbul'da çok yoğun kar yağışı beklediklerini açıklamıştı.

İzlanda kışı olarak yorumlanan bu İstanbul kar yağışı tahminleri İstanbullular tarafından da araştırılıyor. İstanbullular, İstanbul'da kar yağışının ne kadar süreceğini, ne zamana kadar devam edeceğini araştırıyor. İstanbul'da kar yağışı bu sabah itibarıyla da etkisini göstermeye devamn ediyor. İşte Meteoroloji'ye göre İstanbul hava durumu ve İstanbul kar yağışı hakkında merak edilenler...