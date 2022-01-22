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İstanbul hava durumu 22 Ocak 2022! İstanbul'da kar yağışı başladı mı, ne zaman bekleniyor? İstanbul'da kar ne kadar sürecek, kaç gün yağacak?

İstanbul hava durumu 22 Ocak 2022! İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan günlük hava durumu raporlarına göre İstanbul'da kar yağışının ne kadar süreceği araştırılıyor. Bilindiği gibi Meteoroloji, AFAD ve AKOM tarafından yayınlanan açıklamalarla İstanbul'da çok yoğun kar yağışı beklendiği söylenmişti. Dün akşam saatlerinde yağışlar karla karışık yağmur olarak etkisini göstermeye başlamıştı. Milyonlarca İstanbullulunun gündeminde İstanbul kar yağışı var. İstanbul'un henüz kar yağmamış ilçelerinde 22 Ocak Cumartesi İstanbul'da kar yağışı başladı mı, ne zaman bekleniyor sorusu araştırılıyor. İşte İstanbul'da kar yağışı ile ilgili detaylar...

22.01.2022 - 10:13 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Haftalardır özellikle Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde etkisini gösteren kar yağışı için gözler İstanbul'a çevrildi. Türkiye'nin her bölgesinde etkili olan kar yağışı ve düşük hava sıcaklıkları dün itibarıyla İstanbul'da da etkili olmaya başlamıştı. Meteotoloji, AKOM ve AFAD İstanbul'da çok yoğun kar yağışı beklediklerini açıklamıştı.

    İzlanda kışı olarak yorumlanan bu İstanbul kar yağışı tahminleri İstanbullular tarafından da araştırılıyor. İstanbullular, İstanbul'da kar yağışının ne kadar süreceğini, ne zamana kadar devam edeceğini araştırıyor. İstanbul'da kar yağışı bu sabah itibarıyla da etkisini göstermeye devamn ediyor.  İşte Meteoroloji'ye göre İstanbul hava durumu ve İstanbul kar yağışı hakkında merak edilenler... 

  • İSTANBUL HAVA DURUMU 22 OCAK CUMARTESİ

    Meteroloji Genel Müdürlüğü'ne göre 22 Ocak Cumartesi günü İstanbul'da hava durum tahmini hava sıcaklıklarının 3 derece civarında olacağını söylüyor. İstanbul'da hava çok bulurlu ve aralıklı kar yağışlı olacak. 

  • İstanbul'da izlanda kışı olarak adlandırılan kar yağışı dün akşam saatlerinde başlamıştı. İstanbul'da yağmurla başlayan yağışlar akşam saatlerine doğru karla karışık yağmur şeklinde devam etti.

    İstanbullular 22 Ocak Cumartesi  gününe kar yağışı ile başladı. İstanbul'un 21 Ocak Cuma gününden itibaren, İzlanda alçak basınç sisteminin etkisi altına girmesi bekleniyordu. Tahminlere göre, sıcaklıklar akşam saatlerinden itibaren hissedilir derecede düşecek.  Cuma günü sabah saat 10.00 itibariyle, İstanbul'un büyük bölümünde kuvvetli yağmur, ilerleyen saatlerde de Çatalca, Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz ve Şile'de karla karışık yağmur ve kentin tümünde kuvvetli kar yağışı bekleniyor. 

  • İZLANDA KIŞI HAKKINDA DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ

    İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN VALİLİKLERE KAR UYARISI 

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün beklenen kar yağışı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, kar yağışı ile ilgili olarak tüm Valiliklerin uyarıldığını belirtti.

  • İSTANBUL KAR YAĞIŞI NE KADAR SÜRECEK?

    Sıcaklıklar devam eden günlerde de eksi derecelerde seyredecek. Cumartesi ve Pazar da etkili olması beklenen kar yağışının, önümüzdeki hafta ortasına kadar devam edeceği ön görülüyor. İstanbul'un büyük bölümünde buzlanma ve don olayları yaşanabileceği değerlendirilirken, bu kar yağışının geçtiğimiz haftalarda yaşanan hafif kar yağışlarının aksine, hayatı olumsuz etkileme ihtimali bulunuyor.  

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