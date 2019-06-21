Karadeniz Bölgesi başta olmak üzere son günlerde yağışlı hava etkisine giren Türkiye'de bugün de yurdun büyük bölümünde kuvvetli yağış bekleniyor. Yağışlı hava akşam saatlerinde aşamalı olarak etkisini kaybedecek. Meteoroloji, İstanbul'da da bugün yer yer sağanak yağışın akşam saatlerine kadar süreceği belirtti. Meteoroloji'nin verilerine göre, İstanbul'un güncel hava durumu tahminleri haberimizde.

21 HAZİRAN İSTANBUL HAVA DURUMU

Saat Beklenen Hadise Sıcaklık (°C) Hissedilen Sıcaklık (°C) Nem (%) Rüzgar Yönü Ort. Rüzgar Hızı (km/sa) Maks. Rüzgar Hızı (km/sa) CUMA 09.00 - 12.00 28 30 59 12 29 CUMA 12.00 - 15.00 28 32 76 17 38 CUMA 15.00 - 18.00 28 31 73 19 32 CUMA 18.00 - 21.00 27 31 87 13 32 CUMA 21.00 - 24.00 25 25 95 10 20

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Çanakkale'nin güney kesimleri haricinde bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BALIKESİR, 31°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURSA, 29°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL, 28°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ, 31°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu

MANİSA, 34°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, batısının iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Zonguldak ve Düzce çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Artvin, Rize, Trabzon, Giresun ve Ordu çevreleri ile Samsun'un doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BAYBURT, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerine kadar doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR, 35°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP, 33°C

Parçalı çok bulutlu

SİİRT, 33°C

Parçalı vebulutlu

ŞANLIURFA, 37°C

Parçalı yer yer çok bulutlu