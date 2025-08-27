İstanbul genelinde emlak sektörü mercek altında alındı

İstoç İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç: “Bu denetimler sektörün kalitesini artırır, tüketici güvenini yükseltir” diye konuştu.

Avukatlar, doktorlar, kuyumculardan sonra emlakçılar da Maliye’nin yakın takibine girdi.

Gelir beyanındaki adaletsizlikleri gidermek ve vergi kayıplarını önlemek amacıyla İstanbul genelinde emlak firmalarına yönelik vergi denetimleri yapılıyor. İstoç İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç, denetimlerin sağlayacağı faydaları şöyle anlatıyor:

* Bu denetimler sektörün kalitesini artırır, tüketici güvenini yükseltir.

* Maliye denetmenleri sahada, emlakçıları tek tek dolaşıp tespit yapıyor. Ofislerde vergi levhası, yetki belgesi, kesilen faturalar ve çalışanların sigortalılık durumu kontrol ediliyor. Ayrıca firmaların gelir–gider farkları da titizlikle inceleniyor.

* Vergi kayıpları, düşük beyanlar ve eksik matrah bildirimleri nedeniyle birçok sektörde denetimler hızlandı. Şimdi sıra emlak sektöründe. Bu denetimler sektörün kalitesini artırır, tüketici güvenini yükseltir.

* Artık ilanların e-Devlet üzerinden yetki belgesi ile girilmesi, kiralandığında veya satıldığında otomatik olarak sistemden düşmesi, denetimleri kolaylaştırıyor. Banka hesap hareketleri ve kredi kartı harcamalarının beyanlarla karşılaştırılması, kayıt dışı çalışanları hızla ortaya çıkarıyor. Bu sayede hem haksız rekabetin hem de kayıt dışı kazancın önüne geçiliyor.

* Vergi vermeden, kira ödemeden, evinde çalışan, sigortasız eleman çalıştıran kişiler hem dürüst çalışan meslektaşlarımızı zorluyor hem de tüketiciyi riske atıyor. Bu denetimler, işini doğru yapan emlakçının değerini artırır, sektörde güven ve saygınlığı güçlendirir. * Eksik evrakı olan emlakçılar önce uyarılacak, ardından cezai işlem uygulanacak.