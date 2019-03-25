25 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Finansal inovasyon platformu KOOPHub tarafından düzenlenen İstanbul Fintech Week’19 için geri sayım başladı. 2-5 Nisan tarihlerinde Beşiktaş Stadyumu’nda gerçekleşecek etkinlikte, finansal hizmetler sektöründeki iş yapma süreçlerini dönüştüren yeni teknolojiler, finansal teknolojilere ilişkin yenilikçi ürünler ve girişimler masaya yatırılacak.
Etkinlikte; bankacılık, sigortacılık, sermaye piyasası ve ödemeler dünyasında 4.0 döneminin yanı sıra Yapay Zekâ, Blockchain, Nesnelerin İnterneti ve Kuantum Teknolojileri gibi finans dünyasını ilgilendiren yenilikçi teknolojiler ele alınacak.
Etkinliğe 25 ülkeden katılacak olan 100’ün üzerindeki fintech profesyonellerinin arasındaUluslararası Finans Enstitüsü (IIF) Fintech Başkanı Conan French, Birleşmiş Milletler Kapsayıcı Finans Programı Yöneticisi Tayland’dan Rajeev Kumar Gupta, Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, Astana Uluslararası Finans Merkezi CFO’su Afiq Johar, küresel fintech girişim sermayesi yatırımcısı Motive Partners’ın Yönetici Ortağı James Dickerson, Oxford Üniversitesi İnternet ve Yapay Zeka Enstitüsü'nden Dr. Nikita Aggarwal, küresel sigorta teknolojisi forumu olan Singapur merkezli TheDigitalInsurer'ın Direktörü Simon Phipps, Avrupa Bankacılık Federasyonu’ndan Direktör Burçak İnel, İsveç’in önde gelen kitlesel fonlama uygulaması FundedByMe’nin CEO’su Daniel Daboczy ve İngiltere merkezli küresel açık bankacılık platformu Token’ın Başkan Yardımcısı Michael O’Loughlin gibi isimler yer alıyor.
ÜLKE UYGULAMALARI PAYLAŞILACAK
Dört gün sürecek olan zirvede, KOOPHub’ın uluslararası ortakları Singapur Fintech Birliği ve Belçika’dan B-Hive başta olmak üzere Fransa, Lüksemburg, İngiltere, Kazakistan, Litvanya, Polonya, İrlanda, İspanya, Portekiz, Mauritius ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden fintech otoriteleri, fintech düzenlemelerini, kuluçka programlarını, startup teşviklerini ve ülke uygulamalarını paylaşacaklar.
Yenilikçi teknolojiler, bankacılıktan ödeme altyapılarına, sigortacılıktan sermaye piyasalarına kadar çoğu alanda ezberleri bozduğuna değinen KOOPHub CEO’su Demet Zübeyiroğlu, “Önümüzdeki 5-10 yıl içinde finans dünyasının içinde olan herkes, bu değişime ayak uydurmak zorunda kalacak. Türkiye’de güçlü yapısıyla dikkati çeken, başta bankacılık olmak üzere tüm finans sektörü aktörleri, ayakta kalmak ve rekabet edebilmek için ekosistemlerini bu gelişmelere paralel biçimde dönüştürecekler” dedi.
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