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İstanbul Film Festivali’nin Sinema Onur Ödülü sahipleri belirlendi

42'nci İstanbul Film Festivali’nin Sinema Onur Ödülü'nün sahipleri belirlendi. Kayhan Yıldızoğlu ile Nevra Serezli'ye ödülleri, festivalin 6 Nisan akşamı yapılacak açılış töreninde takdim edilecek

Giriş: 07.03.2023 - 11:44 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul Film Festivali’nin Sinema Onur Ödülü sahipleri belirlendi
HABERTURK.COM

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 7- 18 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek 42'nci İstanbul Film Festivali’nin Sinema Onur Ödülü sahipleri belirlendi. Festival tarafından sinemaya gönül ve emek veren isimlere takdim edilen Sinema Onur Ödülleri bu yıl iki usta sinema ve tiyatro oyuncusu, Kayhan Yıldızoğlu ile Nevra Serezli'ye verilecek. Ödüller, festivalin 6 Nisan akşamı yapılacak açılış töreninde takdim edilecek.

Kayhan Yıldızoğlu
1933’te İstanbul’da doğdu. İstanbul Şehir Tiyatrosu’nda yirmi yedi yıl çalıştı. Süreyya Duru'nun önerisiyle 1966'da ilk filmi 'Malkoçoğlu’nda rol aldı. Zeki Ökten, Halit Refiğ, Lütfi Ö. Akad, Duygu Sağıroğlu, Memduh Ün gibi yönetmenlerle çalıştı. Türk sinemasında genellikle yardımcı rollerde oynadı. 300’ü aşkın film ve 1986'dan sonra onlarca televizyon dizisinde birçok farklı karakteri canlandırdı, imparatordan mafya babasına "kaliteli kötü adamları oynamaktan keyif aldı; İngiltere, Rusya, İtalya’da çalıştı. Tiyatro oyunculuğunu 2015 yılına kadar sürdürdü.

Nevra Serezli
1944’te Ankara’da doğdu. Dormen Tiyatrosu, Ankara Sanat Tiyatrosu, Altan Erbulak ve eşi Metin Serezli ile kurduğu Çevre Tiyatrosu'nda yer aldı; Şan Tiyatrosu, Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nda çalıştı. 2021'de Tiyatrokare'de 'Ağaçlar Ayakta Ölür' oyunuyla 11 yıl sonra tiyatro sahnesine geri döndü.
Birçok sinema filminde ve televizyon dizisinde rol aldı, seslendirme yaptı.

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