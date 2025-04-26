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        Haberler Bilgi Yaşam İstanbul elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ - AYEDAŞ açıkladı: 26 Nisan Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi sorgulama ekranı

        BEDAŞ ve AYEDAŞ duyurdu: 26 Nisan Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi programı

        İstanbul'da 26 Nisan Cumartesi günü planlı elektrik kesintileri yaşanacak. AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından yapılan açıklamalara göre, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı ilçelerde elektrik hizmeti geçici olarak durdurulacak. Kesintilerin etkilediği bölgelerde yaşayan kent sakinleri, elektriklerin ne zaman geleceğini şirketlerin arıza sorgulama sayfalarından öğrenebilecek. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.04.2025 - 01:32 Güncelleme: 26.04.2025 - 01:32
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        4 Nisan İstanbul elektrik kesintisi programı
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        26 Nisan Cumartesi günü İstanbul’un farklı ilçelerinde elektrik kesintisi uygulanacak. Bakım ve onarım çalışmaları kapsamında belirlenen bölgelerde elektrik hizmeti belli saatler arasında durdurulacak. BEDAŞ ve AYEDAŞ, kesintilerin en kısa sürede tamamlanması için ekiplerin sahada olacağını duyurdu. İşte İstanbul'da yaşanacak planlı elektrik kesintilerine dair tüm ayrıntılar…

        ELEKTRİKLER NE ZAMAN KESİLECEK?

        Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan duyuruya göre 26 Nisan Cumartesi İstanbul'da farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacak.

        AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

        AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arızalarıyla ilgilendiği biliniyor. İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintileri, AYEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor.

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        BEDAŞ ELEKTİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NEREDEN YAPILIR?

        İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin duyurulduğu Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde, Planlı Kesintiler bölümünden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından sorgulanabilmektedir. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

        BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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