DHA

D-100 Karayolu güzergahında ve Zeytinburnu, Beşiktaş, Beyoğlu, Kağıthane, Şişli'de birçok noktada koronavirüs ile mücadele etmek ve virüsün yayılmasını önlemek için insanların evde kalması gerektiğine dikkat çeken, "Evde Kal" yazısı ile İstanbullular evde kalmaları konusunda uyarıldı.