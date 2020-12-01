İstanbul'daki otogarda "kış lastiği" denetimi

AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Esenler'deki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda başta otobüsler olmak üzere yük ve yolcu taşımacılığı yapan ticari araçların lastiklerini kontrol etti.

Polis ekipleri, vatandaşların güvenle seyahat edebilmeleri için otobüslerde lastiklerin kış lastiği olup olmadığını ve lastiklerin diş derinliklerini inceledi. Uygulamada otogardan çıkan otobüslerin lastikleri "kumpas" adı verilen aletle ölçüldü.

Ekipler, şoförleri kurallara uymaları ve kış lastiği dışında çekme halatı, zincir seti, ilk yardım çantası ve trafik ikaz işareti gibi ekipmanları bulundurmaları konusunda uyararak, araçlarında bunları bulundurmayanlara Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı düzenleneceğini belirtti.

Denetimde otobüslerin çoğunun kış lastiği taktığı görülürken, kurullara uymayanlara 776 lira para ceza kesileceği ve lastik değiştirene kadar yola devam etmelerine müsaade edilmeyeceği öğrenildi.

Öte yandan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle trafik polisleri, otobüslere binerek yolcuların HES kodlarını da denetledi. Ekipler, yolcuları maske, mesafe ve hijyen konusunda uyardı.

Sabah saatlerinde başlayan zorunlu kış lastiği uygulaması denetimi, gün içerisinde de devam edecek.