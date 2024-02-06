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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli? - İş-Yaşam Haberleri

        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?

        TÜİK'in açıkladığı son verilere göre 2023'te İstanbul'un nüfusu, bir önceki yıla göre 252 bin 27 kişi azalarak 15 milyon 655 bin 924 kişiye geriledi. Peki İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2024 - 16:10 Güncelleme: 06.02.2024 - 16:10
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        • 1

          2023 sonu itibarıyla İstanbul'da yaşayanların 2 milyon 152 bin 878'inin kütüğü de İstanbul. İşte kalan 12 milyon 903 bin 928 kişinin kütüğünün kayıtlı olduğu iller...

        • 2
          Sivas 754.327
        • 3
          Kastamonu 544.060
        • 4
          Ordu 515.544
        • 5
          Giresun 482.530
        • 6
          Tokat 478.587
        • 7
          Erzurum 450.286
        • 8
          Malatya 419.224
        • 9
          Samsun 415.022
        • 10
          Trabzon 411.065
        • 11
          Sinop 365.925
        • 12
          Kars 306.869
        • 13
          Rize 304.722
        • 14
          Erzincan 300.404
        • 15
          Mardin 263.995
        • 16
          Van 263.921
        • 17
          Ardahan 259.472
        • 18
          Siirt 258.004
        • 19
          Bitlis 244.876
        • 20
          Diyarbakır 236.157
        • 21
          Ağrı 227.688
        • 22
          Adıyaman 216.273
        • 23
          Muş 186.122
        • 24
          Çorum 176.250
        • 25
          Amasya 175.327
        • 26
          Çankırı 163.436
        • 27
          Konya 163.396
        • 28
          Kayseri 163.311
        • 29
          Şanlıurfa 160.457
        • 30
          Elazığ 153.023
        • 31
          Yozgat 150.308
        • 32
          Bingöl 149.181
        • 33
          Batman 147.427
        • 34
          Gümüşhane 146.108
        • 35
          Sakarya 131.638
        • 36
          Hatay 123.688
        • 37
          Bayburt 123.453
        • 38
          Zonguldak 121.930
        • 39
          Ankara 121.425
        • 40
          Kahramanmaraş 113.099
        • 41
          Tekirdağ 110.083
        • 42
          Kırklareli 109.928
        • 43
          Bursa 103.422
        • 44
          Edirne 102.116
        • 45
          Balıkesir 101.067
        • 46
          Adana 99.958
        • 47
          Iğdır 99.171
        • 48
          Niğde 97.290
        • 49
          Bartın 94.949
        • 50
          Gaziantep 94.653
        • 51
          Nevşehir 93.136
        • 52
          Karabük 91.760
        • 53
          Artvin 83.507
        • 54
          Tunceli 82.331
        • 55
          İzmir 71.176
        • 56
          Çanakkale 71.059
        • 57
          Mersin 66.261
        • 58
          Bolu 64.312
        • 59
          Afyonkarahisar 61.172
        • 60
          Kocaeli 59.287
        • 61
          Isparta 56.184
        • 62
          Eskişehir 55.154
        • 63
          Aksaray 50.044
        • 64
          Manisa 49.805
        • 65
          Antalya 48.183
        • 66
          Kırşehir 47.136
        • 67
          Düzce 45.827
        • 68
          Şırnak 43.833
        • 69
          Kilis 41.763
        • 70
          Kırıkkale 35.725
        • 71
          Bilecik 35.667
        • 72
          Osmaniye 34.899
        • 73
          Kütahya 34.047
        • 74
          Denizli 34.026
        • 75
          Aydın 31.506
        • 76
          Karaman 27.192
        • 77
          Uşak 21.544
        • 78
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        • 79
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