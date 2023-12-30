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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da karakolda polise saldırı: O anlar güvenlik kamerasına yansıdı - Son dakika haberler

        İstanbul'da yaşandı! Karakolda polise saldırdı!

        İstanbul Başakşehir'de, denetim sırasında, yaralama ve tehdit suçlarından aranan E.A. gözaltına alındı. Karakola götürülen E.A., burada görevli polis memurlarına saldırarak kaçmaya çalıştı. Şüpheli, polis merkezi önünde yeniden gözaltına alındı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 14:35 Güncelleme: 30.12.2023 - 15:01
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        İstanbul'da yaşandı! Karakolda polise saldırdı!
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        İstanbul'da olay, 21 Aralık'ta Başakşehir Başak Mahallesi'nde polis merkezinde meydana geldi. Başak Mahallesi'nde denetim yapan polis ekipleri, şüphe üzerine durdukları E.A.'nın kimliğini alarak sorgulama yaptı.

        YARALAMA VE TEHDİTTEN ARANIYORDU

        DHA'da yer alan habere göre ekipler E.A.'nın "yaralama" ve "tehdit" suçlarından arandığını tespit etti.

        POLİSE HAKARET ETTİ

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        E.A, bunun üzerine gözaltına alındı. İşlemleri için polis merkezine götürülen E.A., burada iddiaya göre polis memurlarına hakaretler etti.

        POLİS MEMURUNA KAFA ATTI

        E.A., polislere saldırarak kaçmaya başladı. Saldırganın kafa attığı polis memuru yaralandı. Polis memurları, şüpheliyi polis merkezi önünde gözaltına aldı.

        CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Burada da direnmeye devam eden E.A. ve polisler arasında arbede yaşandı. Gözaltına alınan E.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        E.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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        #istanbul
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