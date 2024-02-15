Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel İstanbul'da trafik durumu: Sağanak yüzünden trafik yoğunluğu yüzde 78'e çıktı- Son dakika haberi

        İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 78'e çıktı!

        İstanbul'da yağış nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. İBB Trafik Yoğunluğu Haritası'nda yoğunluk saat 09.00 itibariyle yüzde 78 olarak ölçüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 09:50 Güncelleme: 15.02.2024 - 10:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul'da sağanak trafiği felç etti!
        ABONE OL
        ABONE OL

        İstanbul'da sabahın erken saatlerinde devam eden yağmur nedeniyle trafik yoğunluğu yüzde 78 seviyelerine yükseldi.

        DHA'nın haberine göre İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan yağış ve mesai saatinin de başlaması nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik yoğunluğu haritasına göre saat 09.00 itibariyle, trafik yoğunluğu yüzde 78 seviyelerine yükseldi.

        Öte yandan, D-100 Haliç Viyadüğü girişinde meydana gelen trafik kazası sebebiyle trafik yoğunluğu Yenibosna mevkiinden itibaren etkili oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika
        #istanbul trafik
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Marmara'da kargo gemisi battı! Mürettebat için kurtarma çalışması başlatıldı!
        Marmara'da kargo gemisi battı! Mürettebat için kurtarma çalışması başlatıldı!
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçükte 9 işçi aranıyor
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçükte 9 işçi aranıyor
        Buruk'un 11'i!
        Buruk'un 11'i!
        ABD'nin 'ulusal güvenlik tehdidi'ne yönelik yeni bilgiler
        ABD'nin 'ulusal güvenlik tehdidi'ne yönelik yeni bilgiler
        Çip devinin önlenemez yükselişi
        Çip devinin önlenemez yükselişi
        "Hayatımda kimse yok"
        "Hayatımda kimse yok"
        Super Bowl kutlamalarına saldırı!
        Super Bowl kutlamalarına saldırı!
        Önce başvuru sonra dava
        Önce başvuru sonra dava
        Gözde'yi katletmişti! Sıcak gelişme!
        Gözde'yi katletmişti! Sıcak gelişme!
        Bayern Münih'e Lazio sürprizi!
        Bayern Münih'e Lazio sürprizi!
        "Erol Taş'a benzetilmek çok tatlı"
        "Erol Taş'a benzetilmek çok tatlı"
        Putin Carlson ile röportajını değerlendirdi: "Şaşırdım..."
        Putin Carlson ile röportajını değerlendirdi: "Şaşırdım..."
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı!
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı!
        Penaltı krizinde yeni detay!
        Penaltı krizinde yeni detay!
        Sevgililer Günü yemeği dönüşü feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı
        Sevgililer Günü yemeği dönüşü feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı
        EURO 2024'e damga vuracak gençler! Türkiye'den tek isim
        EURO 2024'e damga vuracak gençler! Türkiye'den tek isim
        Havada bagajsız sınıf
        Havada bagajsız sınıf
        Kiralar nasıl düşürülecek? TCMB'den öneriler
        Kiralar nasıl düşürülecek? TCMB'den öneriler
        Teknik analiz borsa için ne diyor?
        Teknik analiz borsa için ne diyor?
        Milli halterci Kaan Kahriman Avrupa şampiyonu!
        Milli halterci Kaan Kahriman Avrupa şampiyonu!
        Habertürk Anasayfa