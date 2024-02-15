İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 78'e çıktı!
İstanbul'da yağış nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. İBB Trafik Yoğunluğu Haritası'nda yoğunluk saat 09.00 itibariyle yüzde 78 olarak ölçüldü
İstanbul'da sabahın erken saatlerinde devam eden yağmur nedeniyle trafik yoğunluğu yüzde 78 seviyelerine yükseldi.
DHA'nın haberine göre İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan yağış ve mesai saatinin de başlaması nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik yoğunluğu haritasına göre saat 09.00 itibariyle, trafik yoğunluğu yüzde 78 seviyelerine yükseldi.
Öte yandan, D-100 Haliç Viyadüğü girişinde meydana gelen trafik kazası sebebiyle trafik yoğunluğu Yenibosna mevkiinden itibaren etkili oldu.