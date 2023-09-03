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        Haberler Gündem Güvenlik İstanbul'da terör operasyonu: 6 gözaltı

        İstanbul'daki terör operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı

        İstanbul Bağcılar'da, PKK silahlı terör örgütünü destekleyici sloganlar eşliğinde havai fişekli gösteri yaptıkları tespit edilen kişilere yönelik 10 adrese düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Firari 3 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 16:28 Güncelleme: 03.09.2023 - 16:29
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        İstanbul'da terör operasyonu: 6 gözaltı
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        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; Bağcılar Demirkapı Mahallesi'nde, 1 Eylül Cuma günü, PKK terör örgütünü övücü destekleyici sloganlar eşliğinde havai fişekli gösteri gerçekleştirdikleri tespit edilen 9 kişinin yakalanması için polis ekipleri harekete geçti.

        Bağcılar'da 9, Küçükçekmece'de 1 olmak üzere tespit edilen 10 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Bugün gerçekleştirilen operasyonlarda, 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firari 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

        Adreslerde yapılan aramalarda; dijital materyaller, örgütsel içerikli yasaklı yayınlar, 1 adet pompalı av tüfeği ve tüfeğe ait 4 adet fişek ele geçirildi.

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