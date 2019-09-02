02 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından taksimetre açılış ücretine yapılan zam, bu gece itibariyle yürürlüğe girdi. İki yıl aradan sonra yapılan yüzde 25'lik zammın ardından yeni tarife yürürlüğe girdi. Daha önce taksimetre açılış ücreti 4 lira iken yeni zamla birlikte 5 liraya yükseldi. Önce 10 lira olan taksi kısa mesafe ücreti de zamla birlikte 13 liraya çıktı.
Zam öncesi 2.50 lira olan kilometre başı ücret ise zamla birlikte 3 lira 10 kuruşa çıkmış oldu. DHA'nın haberine göre; yeni tarifeler bu gece yarısından itibaren yürürlüğe girdi.
Yeni tarifelerin yürürlüğe girmesi ile ilgili konuşan taksici Fuat Arslan, "Gece 12'den sonra fiyatlarımız yüzde 25 civarında artmıştır. Açılış ücreti 4 liradan 5 liraya, indi bindi 10 liradan 13 liraya çıkmıştır. Fiyatlar bizim için normal olmuştur. Enflasyona karşılık ücretler hala daha geridedir. Bu fiyatlar vatandaşa da uygundur. Henüz müşteri almadan şimdi siftah edeceğim" dedi.
Taksici Özgür Ünal ise, zamla ilgili olarak, "Vatana millete hayırlı olsun. Eski ücretler pek karın doyurmuyordu" diye konuştu.
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