İstanbul'da 12 Nisan Salı sabahına su kesintisi ile başlayan ilçelerde yaşayan İstanbullular, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından her gün düzenli olarak açıklanan su kesintisi duyurularını merak ediyor. İstanbul Anadolu yakası ve Avrupa yakasında meydana gelecek su kesintileri ile arıza ve bakım çalışmaları İSKİ tarafından duyuruldu. İşte 12 Nisan Salı İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler