İstanbul'da su kesintisi hangi semtlerde olacak? İSKİ arıza ile 9 Eylül 2022 İSKİ su kesintisi ne kadar sürecek, İstanbul'da ne zaman gelecek?

İstanbul Avrupa ve Anadolu Yakası'nda meydana gelecek semtler ve mahalleler belli oldu. İstanbullular evlerinde meydana gelen su kesintilerinin ne zaman sona ereceğini araştırıyor. Peki, İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? İstanbul su kesintisi ne zaman bitecek, sular saat kaçta gelecek? İşte 9 Eylül 2022 İSKİ su kesintisi duyuruları...

9 EYLÜL İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Haraççı Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı Başlama Tarihi : 09.09.2022 11:21 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.9.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Ataşehir Etkilenen Mahalleler : Atatürk Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 09.09.2022 10:31 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.9.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : B.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Fatih Mah,Atatürk Mah Arıza Sebebi : Dığer Kamu Kuruluşları Tarafından Yürütülen Alt Yapı Çalışmaları Sebebıyle Şebeke Hattı Deplase Çalışması Başlama Tarihi : 09.09.2022 09:44 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.9.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Beykoz Etkilenen Mahalleler : Çiğdem Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 09.09.2022 11:12 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.9.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Beykoz Etkilenen Mahalleler : İncirköy Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 09.09.2022 11:14 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.9.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Fatih Etkilenen Mahalleler : Derviş Ali Mah,Ayvansaray Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 09.09.2022 10:47 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.9.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Sultangazi Etkilenen Mahalleler : Esentepe Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 09.09.2022 10:51 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.9.2022 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Üsküdar Etkilenen Mahalleler : Barbaros Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 09.09.2022 10:01 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.9.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.