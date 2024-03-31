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        Haberler Gündem Güncel İstanbul'da seçim nedeniyle yollar boş kaldı, meydanlar turistlere kaldı

        İstanbul'da seçim nedeniyle yollar boş kaldı, meydanlar turistlere kaldı

        Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başına gitti. İstanbul'da saat 08.00'de başlayan oy verme işlemleri sürerken, kentte yolllar boş kaldı. Tarihi meydanlar da turistlerle doldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 15:05 Güncelleme: 31.03.2024 - 15:18
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          İstanbul'da, 11 milyon 314 bin 516 seçmen oy kullanmak için sandığa gitti. Saat 08.00'de başlayan oy verme işlemleri sürerken, kentin ana yolları da boş kaldı.

        • 2

          Oy kullanma işleminin sürdüğü megakentte, vatandaşlar oy verdikten sonra güzel havaya rağmen evlerinde kalmayı tercih etti.

        • 3

          İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu Anadolu Yakası'nda yüzde 4, Avrupa Yakası'nda ise yüzde 8 ölçüldü.

        • 4

          TARİHİ MEYDANLAR TURİSTLERE KALDI

          İstanbul'da oy verme işlemleri sürerken, tarihi mekanları da yabancı turistler doldurdu.

        • 5

          Güzel havanın da etkisiyle binlerce turist, Sultanahmet Meydanı'nı doldurdu.

        • 6

          Öte yandan, seçim günü uygulanan güvenlik önlemleri kapsamında Sultanahmet Camisi ile Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi gecikmeli olarak ziyarete açıldı.

        • 7

          Camileri ziyaret etmek isteyen turistler, uzun kuyruklar oluşturdu.

        • 8

          İstanbul İl Seçim Kurulundan alınan bilgiye göre, Türkiye genelindeki 1094 ilçe seçim kurulundan 80'inin yer aldığı kentte bu yıl 11 milyon 314 bin 516 kişi sandığa gidecek.

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