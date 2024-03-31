İstanbul'da seçim nedeniyle yollar boş kaldı, meydanlar turistlere kaldı
Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başına gitti. İstanbul'da saat 08.00'de başlayan oy verme işlemleri sürerken, kentte yolllar boş kaldı. Tarihi meydanlar da turistlerle doldu.
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İstanbul'da, 11 milyon 314 bin 516 seçmen oy kullanmak için sandığa gitti. Saat 08.00'de başlayan oy verme işlemleri sürerken, kentin ana yolları da boş kaldı.
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Oy kullanma işleminin sürdüğü megakentte, vatandaşlar oy verdikten sonra güzel havaya rağmen evlerinde kalmayı tercih etti.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu Anadolu Yakası'nda yüzde 4, Avrupa Yakası'nda ise yüzde 8 ölçüldü.
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TARİHİ MEYDANLAR TURİSTLERE KALDI
İstanbul'da oy verme işlemleri sürerken, tarihi mekanları da yabancı turistler doldurdu.
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Güzel havanın da etkisiyle binlerce turist, Sultanahmet Meydanı'nı doldurdu.
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Öte yandan, seçim günü uygulanan güvenlik önlemleri kapsamında Sultanahmet Camisi ile Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi gecikmeli olarak ziyarete açıldı.
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Camileri ziyaret etmek isteyen turistler, uzun kuyruklar oluşturdu.
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İstanbul İl Seçim Kurulundan alınan bilgiye göre, Türkiye genelindeki 1094 ilçe seçim kurulundan 80'inin yer aldığı kentte bu yıl 11 milyon 314 bin 516 kişi sandığa gidecek.
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