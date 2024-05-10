Ayrıca Mustafa A.'nın kurduğu bir şebeke ile dolandırıcılıktan elde ettiği paraların bir kısmıyla şebeke üyesi kişiler adına gayrimenkul aldığı, şüphelinin Büyükçekmece'de 30 milyon liralık bir gayrimenkulü de 5 milyon gibi bir fiyata şebeke üyesi bir kişinin adına satış gösterdiği ortaya çıktı.