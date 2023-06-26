Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da Rus kadın evinde ölü bulundu

İstanbul'da ulaşılamayan Rus kadının evinde cansız bedeni bulundu

İstanbul'da Rus asıllı Larysa Sancaklı, kendisine ulaşamayan arkadaşı tarafından evinde ölü bulundu. Polisin olay yerindeki çalışmasında, Rus asıllı kadının yerde yatar vaziyette olduğu ve cep telefonunun sağ ayağının altında olduğu belirlendi

Giriş: 26.06.2023 - 11:32 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul'da Rus kadın evinde ölü bulundu
DHA

İstanbul'da Rus asıllı Larysa Sancaklı (51), oturduğu apartman dairesinde ölü bulundu.

Olay, Kamiloba Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir apartmanın ikinci katında oturan Rus asıllı Larysa Sancaklı'ya ulaşamayan yakınları, Sancaklı'nın arkadaşı H.G.'ye ulaştı. Sancaklı'nın daha önce evinin anahtarını verdiği öğrenilen H.G. eve geldi.

ARKADAŞI YATAK ODASINDA BULDU

Kapının açılmaması üzerine anahtarla kapıyı açan H.G., yatak odasında Sancaklı'nın cesediyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri Sancaklı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

CEP TELEFONU AYAĞININ ALTINDA

Polis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan çalışmada, Rus asıllı kadının yerde yatar vaziyette olduğu ve cep telefonunun sağ ayağının altında olduğu belirlendi. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı çalışmaların ardından Sancaklı'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek olan Sancaklı'nın cenazesinin ailesinin kabul etmemesi durumunda kimsesizler mezarlığına defnedileceği öğrenildi. Larysa Sancaklı'nın bir süre önce Türk ile evlendiği ancak ayrı yaşadığı öğrenildi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Tekirdağ'da ölümlü kaza
Tekirdağ'da ölümlü kaza
"İstanbul'da eylem yapan 113 kişi gözaltına alındı"
12 ile müftü atandı
12 ile müftü atandı
Adana'da silahlı bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Adana'da silahlı bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.