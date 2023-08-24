İstanbul'da otogarda zincirleme kaza: 2 yaralı

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İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde bulunan 15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, 22.00 sıralarında 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda meydana geldi. Sürücüsünün alkollü olduğu iddia edilen otomobil, cipe çarptı. Çarpmanın etkisiyle cip park halindeki otomobile çarparken, otomobil ise başka bir otomobile çarptı. Kazada iki kişi hafif yaralandı.

DHA'nın haberine göre; sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Alkollü olduğu iddia edilen otomobil sürücüsü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.