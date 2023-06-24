İstanbul'da otogarda bayram tatili yoğunluğu

DHA

Kurban Bayramı tatili öncesi memleketine gitmek isteyen vatandaşlar İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na akın etti. Otogar giriş ve çıkışında araç yoğunluğu yaşanırken vatandaşlar bilet bulmakta zorlandı. DHA'nın haberine göre; Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından bayram tatilini şehir dışında geçirmek isteyenler İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk oluşturdu. Biletini önceden alanlar şanslıydı. Ancak son dakika bilet bulmak isteyen birçok vatandaş bilet bulmakta zorlandı. Otogarın giriş ve çıkışında araç trafiği oluştu.

"ÇOK YOĞUNLUK VAR, BİLETİMİZİ ZOR BULDUK" Bayram tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyen Ercan Pervane, "Balıkesir, Burhaniye'ye gidiyoruz. Bayramı ailecek orada geçireceğiz, kızım orada daha önceden gitti anneannesine. Biz de onları görmeye gidiyoruz, iznimizi orada kullanacağız. Çok yoğunluk var, biletimizi zor bulduk. Dönüş biletini de şimdiden aldık ki oralarda kalmayalım. Fiyatlar, evet biraz yüksek, pahalı ama mecburiyetten gitmemiz lazım" dedi.

"AŞIRI DERECEDE BİR YOĞUNLUK VAR" Otogardaki yoğunluğa dikkat çeken otobüs şoförü Bayram Keskin, "Aşırı derecede bir yoğunluk var. Bu yoğunlukta bir an önce son güne bırakmadan insanlarımız, halkımız yolculuklarını gerçekleştirsinler istiyoruz. Son gün olduğu zaman hem onlar için hem de bizim için trafik yoğunluğu olsun, insan yoğunluğu olsun insanın psikolojisini bozuyor. Onun için bir an önce yoğunluğumuzu giderelim, bizim isteğimiz bu. Otobüsler ful, zaten 1 ay önceden fullendi, ek seferler devam ediyor" diye konuştu.

"PANDEMİDEN SONRA BÖYLE BİR YOĞUNLUK GÖRÜLMEDİ" Turizm işletmecisi Yalçın Laçin, "Acayip bir yoğunluk var, pandemiden bu yana böyle bir yoğunluk görülmemişti. Hem okul tatilleri, hem bayram tatili hepsi bir araya geldiği için yoğunluk var. Yaklaşık 20 gün önce ilave sefer fiyatlarını belirlemiştik, gelen akaryakıt zamlarından dolayı bütün planlarımız altüst oldu. İlave sıra açamıyoruz. Sefer sayıları gelen zamlardan dolayı azalmış durumda" şeklinde konuştu.