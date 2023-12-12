Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İstanbul'da market soygunu kamerada! 400 bin lira değerinde ürün çalındı - VİDEO HABER

        İstanbul'da market soygunu kamerada! 400 bin lira değerinde ürün çalındı

        İstanbul Seyrantepe'de geçtiğimiz Pazar günü gözüne kestirdikleri markete giren hırsızlar, 400 bin TL değerinde market ürününü çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, polis şüphelilerin bulunması için çalışma başlattı.

        Kaynak
        Habertürk / DHA
        Giriş: 12.12.2023 - 10:37 Güncelleme: 12.12.2023 - 11:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Banka değil market! 400 bin TL'lik soygun
        ABONE OL
        ABONE OL

        İstanbul Kağıthane'de marketin kapısını levye ile kırarak içeri giren hırsızlar yaklaşık 400 bin lira değerinde ürün çalarak kayıplara karıştı. Yaşanan hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        ÜRÜNLERİ OTOMOBİLE YÜKLEYİP KAÇTILAR

        Olay, pazar günü saat 07.00 sıralarında Seyrantepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, plakası öğrenilemeyen bir otomobille marketin önüne gelen iki kişi ellerindeki levye ile marketin kapısını ve camlarını kırarak içeriye girdi. Şüpheliler, marketten yaklaşık 400 bin lira değerinde ürün çalarak kaçtı. Hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobille marketin önüne gelen üç kişiden ikisinin kapıyı kırarak içeri girdiği, bir kişinin ise gözcülük yaptığı, ardından içeriye giren şüphelilerin kasadaki paraları ve reyondaki ürünleri alarak, otomobile yükleyerek kaçtığı anlar yer alıyor.

        "HIRSIZLARI 15 DAKİKA FARKLA KAÇIRDIK"

        Marketin sahibi Hazar Ertürk yaşananları, "Pazar sabah 06.50 sıralarında aynı cadde üzerinde üç esnaf arkadaşımızda da aynı olay oldu. Marketimizin levye ile kapısını ve camlarını kırıp içerideki sigara reyonlarımızı komple alıp, meyvelerimize de zarar verdiler. Sakız reyonumuza zarar verdiler, kasamızda belli bir miktar paramızı çaldılar. Hırsızlarla aramızda 15-20 dakika gibi bir zaman aralığı oldu. Biz 07.30'da iş yerimizi açıyoruz, hırsızlar 06.55'te bu işi yapıyorlar. 15 dakika içeride kaldılar, kamera görüntüleri mevcut. 07.15'te çıkıyorlar 15 dakika sonra ben geliyorum ama yetişemiyorum. Dükkana geldiğimizde ilk önce bir şok yaşadık, reyonlarımız yoktu.

        Biraz afalladık ama daha sonra direkt polisi aradık, olay yeri inceleme geldi. Baktılar gittiler" dedi. Polis kaçan hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Son dakika! Faruk Koca'nın ifadesi Habertürk'te
        Son dakika! Faruk Koca'nın ifadesi Habertürk'te
        Faruk Koca tutuklandı!
        Faruk Koca tutuklandı!
        Halil Umut Meler için "Hakemliği bırakacak" iddiası!
        Halil Umut Meler için "Hakemliği bırakacak" iddiası!
        "Faruk Koca bana da..."
        "Faruk Koca bana da..."
        Halil Umut Meler´e yapılan saldırı manşetlere taşındı
        Halil Umut Meler´e yapılan saldırı manşetlere taşındı
        Hisseler de 'yumruk' yedi
        Hisseler de 'yumruk' yedi
        Tüm ligler süresiz olarak ertelendi!
        Tüm ligler süresiz olarak ertelendi!
        Göçmen kaçakçılığına ağır darbe
        Göçmen kaçakçılığına ağır darbe
        1927'de inşa edilen binanın bir kısmı çöktü
        1927'de inşa edilen binanın bir kısmı çöktü
        5 yaşındaki oğlunu hastanede boğmuştu! Sıcak gelişme!
        5 yaşındaki oğlunu hastanede boğmuştu! Sıcak gelişme!
        Vatandaşlık için taşınmaz alımında yeni karar
        Vatandaşlık için taşınmaz alımında yeni karar
        Milli Eğitim Bakanı Tekin'den PISA yorumu
        Milli Eğitim Bakanı Tekin'den PISA yorumu
        Hrant Dink'in katili Ogün Samast ismini değiştiriyor
        Hrant Dink'in katili Ogün Samast ismini değiştiriyor
        Ünlülerden tepki
        Ünlülerden tepki
        Kan donduran olay! 14 yaşındaki çocuğa kurşun yağmuru!
        Kan donduran olay! 14 yaşındaki çocuğa kurşun yağmuru!
        "Biri insafa geldi"
        "Biri insafa geldi"
        "Kardeşim eşyalarımı izinsiz kullandı" "Pes" dedirten olay!
        "Kardeşim eşyalarımı izinsiz kullandı" "Pes" dedirten olay!
        Mahkemeden ek gösterge kararı
        Mahkemeden ek gösterge kararı
        "Vergi ödemeyenlerin üzerine gideceğiz"
        "Vergi ödemeyenlerin üzerine gideceğiz"
        Habertürk Anasayfa