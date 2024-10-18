İstanbul'da kuyumcuya silahlı saldırı

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İstanbul Beylikdüzü ilçesi Yakuplu Mahallesi Hürriyet Bulvarı üzerinde bulunan bir kuyumcuya gece 00.45 sularında kimliği belirsiz iki kişi tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde otomobil ile kuyumcunun önüne gelen silahlı saldırganlar henüz bilinmeyen bir nedenle işletmeye birkaç el ateş etti. Bununla da yetinmeyen saldırganlar yaklaşık 10 dakika sonra geri döndü. Bu defa işletmeyi kurşun yağmuruna tuttu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, saldırıya uğrayan işletmede incelemeler yaptı. İncelemeler sonucunda işletmeye 16 adet merminin isabet ettiği öğrenildi.

REKLAM Polis ekipleri kimliği belirsiz saldırganları yakalamak için çalışmalar başlattı. Yaşanan silahlı saldırıda ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi. Olayların ardından kurşunlanan işletmenin sahibi kuyumcu Nurullah Cengiz saldırıyla ilgili olarak kendilerine herhangi bir tehdit ya da telefon gelmediğini ifade etti. "KUYUMCU KURŞUNLAMAK VE HARAÇ İSTEMEK MEŞHUR OLDU" Yaşanan saldırıyla ilgili konuşan kuyumcu Nurullah Cengiz, bunu yapabilecek bir husumetlilerinin bulunmadığını ayrıca hiç kimseye borçlarının bulunmadığını söyledi. Herhangi bir tehdit almadıklarını dile getiren Cengiz, "Biz de şoktayız. Akşam memurlar aradı bunun üzerine biz de dükkana geldik. Bu son günlerde kuyumcuların kurşunlanması ve haraç istemeler çok meşhur oldu. Biz de herhalde onlardan birine maruz kalacağız. Allah yardımcımız olsun. Bu olayların bir şekilde son bulmasını diliyorum. İşini düzgün yapan esnafların önü kesilmeye çalışılıyor. Karalama gibi şeyler yapılmaya çalışılıyor.” dedi.