Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Emlak

İstanbul'da konut fiyatları rekor tazeledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıkladığı Ocak 2023 Konut Fiyat Endeksi verilerine göre; İstanbul'da ortalama konut fiyatları metrekare başına 1538 dolara yükselerek rekor tazeledi. Türkiye genelinde ise ortalama konut fiyatları metrekare başına 994 dolara çıktı ve bin dolar sınırına yaklaştı

Giriş: 16.03.2023 - 15:24 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul'da konut fiyatları rekor tazeledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ocak 2023 Konut Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Geçtiğimiz ay dolar bazında rekor kıran İstanbul'daki konut fiyatları, bu ay rekorunu tazeledi. Türkiye genelinde de ortalama metrekare fiyatı bin dolar sınırına yaklaştı.

İSTANBUL'DA ORTALAMA FİYAT METREKARE BAŞINDA 1538 DOLAR

İstanbul'da metrekare başına görülen en yüksek rakam Eylül 2016'da 1470 dolar olarak gerçekleşmişti, Aralık 2022'de 1493 dolarla rekor kırıldı. Ocak 2023 verilerine göre ise ortalama konut fiyatları metrekare başına 1538 dolar oldu.

ÜLKE GENELİNDE M2 BAŞINA BİN DOLAR SINIRINA YAKLAŞILDI

Türkiye genelinde ise ortalama konut fiyatları metrekare başına 994 dolara yükseldi. 1 yıl önce 552 dolar olan ülke ortalaması, dolar bazında yüzde 80'lik artışla bin dolar seviyesine yaklaştı.

TL Bazında ise 1 yılda Türkiye genelindeki artış yüzde 153, İstanbul'da ise yüzde 154 oldu.

EN ÇOK VE EN AZ FİYAT DEĞİŞİMİ OLAN BÖLGELER

2023 Ocak verilerine göre; 1 yılda en çok fiyat artışı yaşanan bölgeler ise şöyle sıralandı: Antalya, Burdur, Isparta (yüzde 195.3), Edirne, Kırklareli, Tekirdağ (yüzde 174.4) Adana, Mersin (yüzde 168.6).

En az artış görülen bölgeler ise; Kilis, Adıyaman, Gaziantep (yüzde 107.4), Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli (yüzde 110.6) ve Diyarbakır, Şanlıurfa (yüzde 116) oldu.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları!
18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları!
Kız Kulesi'nde çalışmalar devam ediyor
Kız Kulesi'nde çalışmalar devam ediyor
Harita güncellendi! Oturduğum bölgede fay var mı?
Harita güncellendi! Oturduğum bölgede fay var mı?
Afşin'in 600 yıllık Ömer Ağa Konağı depremlerde ayakta kaldı
Afşin'in 600 yıllık Ömer Ağa Konağı depremlerde ayakta kaldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.