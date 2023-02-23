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İstanbul'da kolonları çatlak binalarda yaşıyorlar! Esenler ve Bayrampaşa'da çatlak binalar korkutuyor - Güncel deprem haberleri

Esenler ve Bayrampaşa'da iki binadaki çatlaklar korkutuyor!

Türkiye'yi yasa boğan depremlerin ardından İstanbul'daki yapı stoku tekrar gündeme geldi. Megakentte komşu iki ilçede bulunan binaların kolonlarındaki çatlaklar ise tehlikeyi tekrar gözler önüne serdi

Giriş: 23.02.2023 - 10:03 | Güncelleme: ABONE OL
DHA

  • İstanbul Esenler'de pas tutarak çürüyen demirleri, çatlamış kolonlarıyla endişeye yol açan 35 yıllık, 5 katlı binanın sakinleri duruma çözüm bulunması için yetkililerden yardım istiyor.

  • DHA'da yer alan habere göre Bayrampaşa'da da 3 katlı apartmanda dökülmeler ve kolonlarındaki çatlaklar endişeye yol açıyor. 

  • Depremlerin ardından gözler İstanbul'da bulunan binalara çevrildi. Esenler Oruç Reis Mahallesi'nde bulunan 35 yıllık 5 katlı binada yaşayanlar korkudan uyuyamadıklarını belirtiyor.

  • Deniz kumundan yapılan binanın pas tutarak çürüyen demirleri, çatlayan kolonları nedeniyle yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

  • "KORKUDAN UYUYAMIYORUZ"

    Bina sakinlerinden Sevgi Köker, "Binamız 30 yıllık bir bina. Kolonları patlamış durumda. Esenler Belediyesi'ne başvuru yaptık, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden de onay bekliyor. Gelip bakılmasını istiyoruz ya da kentsel dönüşüme girmesini istiyoruz. Biz korkudan uyuyamıyoruz. Demirler çürük durumda gösterdiğim gibi. Paslı bir şekilde dökülüyor. Deniz kumundan yapılmış. Durumumuz yok ki başka yere gidelim. Kira verecek durumumuz da yok. Kiralar belli zaten. Çocuğumuz da var, korkudan uyuyamıyoruz" dedi.

  • BİNANIN KOLONLARINDAKİ DERİN ÇATLAKLAR ENDİŞEYE YOL AÇTI

    Bayrampaşa'da, Altıntepsi Mahallesi'nde 3 katlı binanın duvar ve kolonlarında çatlaklar oluştu.

  • Binanın dış cephesindeki sıvaların dökülmesi ve kolonlarındaki derin çatlaklar apartman sakinlerinde tedirginliğe neden oldu. Çatlakların arasına bir elin yarısına kadar girmesi dikkat çekti.

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