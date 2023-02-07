TEM ve D-100 kara yolunda yağış nedeniyle sürücüler trafikte yavaş ilerlerken Avrupa Yakası'nda Arnavutköy, Beylikdüzü, Beşiktaş, Kağıthane, Beyoğlu, Fatih, Bahçelievler ve Bakırköy'de kar, aralıklı olarak devam ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günler öncesinde Türkiye'nin batısında etkili olacak kar ve fırtına için uyarılarda bulundu. Uyarıların ardından İstanbul'da beklenen kar pazar günü başladı.

ANADOLU YAKASINDA BEYAZ ÖRTÜ

Anadolu Yakası'nda da Beykoz, Ümraniye, Çekmeköy, Kartal, Pendik, Maltepe ve Tuzla'nın yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı.

Kar yağışının ardından Esenyurt'ta ara sokaklarda bazı yollar buz tuttu. Kar lastiği olmadan trafiğe çıkan sürücüler ise yollarda zor anlar yaşadı. Buz tutan yollarda kayan araçlara, bölgede görev yapan belediye işçileri yardım etti. İşçilerin dakikalarca ittiği bir araç daha sonra yoluna devam etti. Ayrıca belediyeye ait bir İETT otobüsü de buzlanan yolda mahsur kaldı. Yolcuların boşaltıldığı otobüs yolun ortasında dakikalarca destek bekledi.

ATAŞEHİR'DE SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

Ataşehir'de de sürücüler zor anlar yaşadı. Karlı yollarda ilerleyen sürücüler, direksiyon hakimiyetini sağlamakta güçlük çekti. Rampadan çıkamayan bazı araçlar patinaj çekerken, kimileri de çevredekilerin iterek yardım etmesiyle çıkmaya çalıştı.

Rampadan inebilen sürücüler de dörtlülerini yakarak yavaş yavaş ilerlemeye çalıştı. Karlı yolda ufak çaplı kazalar da meydana geldi.