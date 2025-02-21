İstanbul'da kar ne kadar sürecek? İşte 21 Şubat il il hava durumu tahminleri
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminleri kapsamında hava durumu araştırılıyor. Tahminlere göre, Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Eskişehir, Bingöl, Batman Siirt çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Peki, 21 Şubat bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da kar ne kadar sürecek? İşte İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu raporu...
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Meteoroloji'den yapılan son açıklama ile il il hava durumu tahminleri gündeme gelirken yurt genelinde yaşanan sıcaklık düşüşü konusunda uzmanlar uyarıyor. Peki, 21 Şubat bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da kar yağışı ne kadar devam edecek? İşte Meteoroloji'den yapılan güncel hava durumu tahminleri...
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21 ŞUBAT BUGÜN HAVA NASIL?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Eskişehir, Bingöl, Batman Siirt çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Anadolu'nun doğusu, Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir'in kuzeyi, Düzce, Bolu, Siirt ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güneyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
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HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normallerinin altında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının; doğu kesimlerinde 2-4 derece azalması bekleniyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Rüzgarın; Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güneyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI: Yağışların; Doğu Anadolu'nun doğusu, Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir'in kuzeyi ve Bolu çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güneyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkati ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
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İSTANBUL -1°C, 2°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli olması bekleniyor.
İZMİR 1°C, 8°C
Parçalı bulutlu.
ANKARA -8°C, -1°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra kuzey ilçeleri hafif kar yağışlı.
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İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI NE KADAR DEVAM EDECEK?
Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, hava durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu:
İstanbul’da kar yağışı 24 Şubat Pazartesi sabahına kadar aralıklarla sürecek. 3 gün ortalamasında şehrin kıyı ilçelerinde en az 10 santimetre, iç ve yüksek kesimlerinde yarım metre, şehir ortalamasında ise tahmini 30 santimetre kar kalınlığı oluşabilir. İstanbul’da çeşitli semtler soğuk havada güneşlenirken, şehrin Anadolu yakası ile Boğaziçi çevresinde kuvvetli kar yağabilir. Lokal olarak üstümüze Karadeniz üzerinden kar taşıyan bulutlar, yağış bantları halinde İstanbul’un kuzey ilçelerine ciddi kar bırakıyor.
Hafta sonu hatırlanması gereken bazı önemli noktalar var. İstanbul’da diğer şehirlerden daha fazla kar bekliyoruz, Marmara’da en kuvvetli yağış bulutları İstanbul-Düzce-Karasu arasından sokulup, Yalova-Bandırma arasına kadar ulaşıyor. Sarıyer gibi kuzey ilçelerde market alışverişine bile gitmek zorlaşacak.
Ağaçlarda kar yükü, hafta sonu olduğunda zayıf ve yaşlı ağaç dallarını koparabilecek, devirebilecek seviyeye ulaşır. Çatılar ve insanların kullandığı caddelerdeki pencere önlerindeki buzlar düzenli olarak temizlenebilir. Otomobillerin camları ve lastikleri, balata ve diskleriyle birlikte bir süre buz tutacaktır. Acil bir durumda çalıştırması güç olacak otomobilleri de düzenli temizlemekte yarar var.
Aslında Anadolu’nun özellikle Doğu bölgelerin sık yaşadığı, muhtemelen batıdaki bu teyakkuz halini anlamsız buldukları günler içindeyiz. Fakat İstanbul, Bursa ve Ankara gibi merkezler, normal açık havada bile yoğun olan yerler olduğu için buzlanma, trafik kazaları ve yolda kalmış araçlar kilometrelerce araç kuyrukları oluşturabilir.
Bu durum en son 2017 yılında olmuştu, tahminlerde önemli bir değişim olma ihtimali azalıyor. Büyük kar, İstanbul’a yaklaşıyor. İstanbul’un batısında Trakya yönünde ve Çanakkale istikametinde cumartesi öğle-gece aralığı kar yağacak görünüyor. Batı yollarını kullanacak sürücülerin akşam yine risklere hazır olmasında yarar var. İstanbul’da Beykoz gibi semtler şimdiden kara gömülüyor, buna zaman ilerledikçe şehrin diğer ilçeleri de katılacak. En kuvvetli kar yağışları cuma ve cumartesi yaşanacak 48 saatte inecek görünüyor.
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Yaşanan hava değişimi, kuzeyden güneye inen bu soğuklar büyük bir ısı transferi de yapıyor. Batı Avrupa ısınırken Türkiye buz gibi, kaldırımları yolları donduran bir 5 gün geçirecek. Bu sıra dışı hava olayında, ekstrem soğuklar ile Doğu Anadolu’ya gündüzleri -20°C’ler geliyor.
Samsun-Artvin arasındaki her merkezde kuvvetli kar yağışı, yayla ve köy yollarında ise metreye ulaşan kar kalınlıkları o bölgede ulaşımı durdurabilir. Kıyı Karadeniz’in uzun zamandır görmediği bu duruma Samsun, Sinop, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Tokat, Gümüşhane, Bayburt ve bu şehirlerin tüm ilçelerinde hazır olunmalı.
Soğuk hava dalgası şimdiki tahminlere göre 25 Şubat Salı günü Türkiye’den tamamen ayrılacak, batı bölgelerde bu kez güneyden kuzeye taşınacak hava, şehirleri ısıtacak. Doğu bölgelerde ise çok derin bir ayaz bekliyoruz, çok kuvvetli buzlanma ve don hadisesi kaçınılmaz görünüyor. Doğu Anadolu’nun tamamında pazartesi günü de eğitim öğretim yapılamayabilir, bu duruma hazırlıklı olmakta yarar var.
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