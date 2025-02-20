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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Anderlecht-Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN - Futbol Haberleri

        Anderlecht-Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN

        Anderlecht-Fenerbahçe maçının canlı anlatımı HT SPOR'da... UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, play-off turu ilk maçında İstanbul'da 3-0 mağlup ettiği Anderlecht ile rövanş mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Anderlecht - Fenerbahçe maçı tribünlerde çıkan arbede nedeniyle 7. dakikada durdu, hakem soyunma odasına gitti. Kısa bir süre beklemenin ardından hakem ve oyuncular sahaya geri çıktı. Karşılaşması kaldığı yerden devam ediyor!

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 20.02.2025 - 21:49 Güncelleme: 20.02.2025 - 23:28
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        STAT: Lotto Park

        HAKEM: Sandro Scharer

        SAAT: 23.00

        YAYIN: TRT 1

        Anderlecht: Coosemans, Sardella, Adryelson, Hey, Ndiaye, Leoni, Dendoncker, Maamar, Huerta, Vásquez, Hazard

        Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Kostic, Skriniar, Yusuf, Osayi, Amrabat, Fred, Szymanski, Tadic, En-Nesyri, Dzeko

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        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu 3-0'ın rövanşında Anderlecht'e konuk oluyor.

        Anderlecht - Fenerbahçe maçı tribünlerde çıkan arbede nedeniyle 7. dakikada durdu, hakem soyunma odasına gitti. Kısa bir süre beklemenin ardından hakem ve oyuncular sahaya geri çıktı. Karşılaşması kaldığı yerden devam ediyor!

        Başkent Brüksel'deki RSC Anderlecht Stadı'nda oynanan ve TSİ 23.00'te başlayan müsabakayı İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetiyor. Scharer'in yardımcılıklarını Stephane De Almeida ve Jonas Erni üstleniyor. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Luca Cibelli yapıyor. Mücadelede Lukas Fahndrich VAR, Lionel Tschudi de AVAR olarak görev alıyor.

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        TUR İHTİMALLERİ

        Fenerbahçe, tur adına ilk maçta elde ettiği büyük avantajla sahaya çıkıyor. Sarı-lacivertli ekip, her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 1 ve 2 farklı yenilgilerde de tur atlayan taraf olacak. Anderlecht'in 4 ve daha farklı galibiyet alması durumunda tur atlayabileceği eşleşmede, ev sahibi ekibin 3 farklı kazanması ise maçı uzatmalara götürecek. Uzatmalara gitmesi durumunda 15'er dakikalık iki devre oynanacak ve burada da eşitliğin bozulmaması halinde turu geçen tarafı seri penaltı atışları belirleyecek.

        6 EKSİK

        Fenerbahçe, Anderlecht karşısında 6 oyuncusundan yararlanamıyor. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan İsmail Yüksek, Çağlar Söyüncü ve Alexander Djiku ile hasta olan Saint-Maximin önemli karşılaşmada forma giyemiyor. Bu isimlerin yanı sıra sakatlığını atlatan ancak henüz hazır durumda olmayan kaleci Dominik Livakovic de kadroda yer almıyor. Cengiz Ünder ise teknik heyet kararıyla Belçika'ya götürülmedi.

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        RAKİP OLYMPIAKOS YA DA RANGERS

        Fenerbahçe, tur atlaması durumunda Yunanistan'ın Olympiakos ya da İskoçya'nın Rangers takımıyla eşleşecek. Sarı-lacivertlilerin UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turundaki olası rakiplerinden Olympiakos, geçtiğimiz yıl UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finalde Fenerbahçe'yi penaltılarla eledikten sonra şampiyonluğa uzanmıştı.

        Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasını 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgiyle 7. sırada tamamlayan Yunan temsilcisi, Fenerbahçe'nin lig aşamasındaki rakiplerinden Olimpik Lyon'a deplasmanda 2-0 yenilirken, evinde Twente ile golsüz berabere kalmıştı.

        İskoçya temsilcisi Rangers ise UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon 4 galibiyetin yanı sıra 2'şer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Fenerbahçe'nin lig aşamasındaki rakiplerinden Lyon'a evinde 4-1 yenilen Rangers, İngiltere'den Manchester United'a ise deplasmanda 2-1 mağlup olmuştu.

        İskoç ekibi, ağırladığı Union Saint-Gilloise'yı ise 2-1 yenmeyi başarmıştı. Öte yandan Olympiakos ile Rangers lig aşamasında Yunanistan'da karşı karşıya gelmiş ve mücadele 1-1 eşitlikle sona ermişti.

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