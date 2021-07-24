Polis ekiplerinin helikopterle havadan yaptığı uygulamada, trafik ihlalinde bulunan sürücüler tespit edilerek, 15'er kilometre aralıklarla oluşturulan karadaki polis noktalarına bildirildi.

Çatalca ve Mahmutbey'de gişelerdeki yoğunluğun kontrol edildiği uygulamada, trafik kurallarına uymayan sürücüler durdurularak ceza kesildi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü mevkilerinde de polis helikopteri, oluşabilecek olumsuzluklara karşı denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde, Kurban Bayramı tatili sonucu kente dönüşlerde herhangi bir yoğunluk oluşmadığı görüldü.