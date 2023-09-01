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        Haberler Gündem İstanbul İstanbul'da gökyüzü 'elektrik fırtınası' ile aydınlandı

        İstanbul'da gökyüzü 'elektrik fırtınası' ile aydınlandı

        İstanbul'da beklenen sağanak yağış öncesi, gece saatlerinde elektrik fırtınası etkili oldu. Vatandaşlar gökyüzünü aydınlatan doğa olayını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 04:01 Güncelleme: 01.09.2023 - 04:02
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        İstanbul'da elektrik fırtınası
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        İstanbul'da gece saatlerinde yaşanan elektik fırtınası gökyüzünü aydınlattı. Vatandaşlar yaşanan doğa olayını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

        İstanbul'da beklenen gök gürültülü sağanak yağış öncesi gece saatlerinde boğaz kesimi ile kuzey bölgelerinde ağırlıklı olmak üzere, gökyüzünde 'elektrik fırtınası' görüldü.

        DHA'nın haberine göre; genellikle yağış öncesi kuru havalarda görülen elektrik fırtınası, bazı vatandaşları korkuttu. Bulutların içinde, ışık gösterilerini andıran doğa olayı, vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

        METEOROLOJİ UYARDI

        Ayrıca Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda "Bugün (Cuma) sabah saatlerinden itibaren İstanbul'un boğaz kesimi ve doğusu ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadeleri kullanıldı.

        BİR UYARI DA VALİLİK'TEN

        İstanbul Valiliği beklenen yağışlar nedeniyle vatandaşları uyardı. Yapılan uyarıda, "Bugün (Cuma) sabah saatlerinden itibaren İstanbul'un boğaz kesimi ve doğusu ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.

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