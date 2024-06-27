İstanbul'da evlenmenin maliyeti 600 bin TL
İstanbul Planlama Ajansı'nın hesaplamalarına göre İstanbul'da evlenmenin ortalama maliyeti 600 bin TL. Esra Toptaş yazdı…
Giriş: 27.06.2024 - 12:03 Güncelleme: 27.06.2024 - 12:03
Hayat pahalılığı birlikte bir hayat kuracak olanları derinden etkiliyor elbette. Ev kirasıydı, eşyasıydı, çeyiziydi, düğünüydü derken masraflar çok ama çok fazla.
İstanbul Planlama Ajansı da İstanbul’da evlenmenin maliyeti kalem kalem hesapladı.
İşte sonuçlar…
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