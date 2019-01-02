İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı ücretliler geçinme indeksi 2018 Aralık ayı rakamları açıklandı Buna göre; 2018 Aralık ayında perakende fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 0,14 azaldı, toptan fiyatlar ise yüzde 0,58 oranında arttı. Aralık itibariyle yıllık ortalama yüzde 13,68, toptan eşya fiyatları indeksi ise yıllık ortalamada yüzde 17,79 artış gösterdi.



Perakende fiyatlar 2018 Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,68, toptan fiyatlar ise yüzde 22,91 arttı.

SEKTÖREL BAZDA DEĞİŞİM ORANLARI



Aralık 2018’de perakende fiyatlar bir önceki aya göre; sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 1,58, kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 1,07, gıda harcamalarında yüzde 0,20 artış, giyim harcamalarında yüzde 0,94, konut harcamalarında yüzde 0,78, ev eşyası harcamalarında yüzde 0,77, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 0,74 azalış izlenirken, diğer harcamalarda fiyat değişimi görülmedi.



Aralık 2018’de toptan fiyatlar ise aylık bazda bir önceki aya göre; mensucat grubunda yüzde 3,92, gıda maddeleri grubunda yüzde 2,83 artış, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 2,40, madenler grubunda yüzde 2,22, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 1,29, İnşaat malzemeleri grubunda yüzde 0,15 azalış izlenirken, kimyevi maddeler grubunda fiyat değişimi görülmedi.