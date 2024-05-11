İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 11 Mayıs AYEDAŞ, BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama
İstanbul Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası elektrik tedarikçisi firmaları 11 Mayıs İstanbul elektrik kesintilerini duyurdu. İstanbul genelinde meydana gelen planlı ve arıza elektrik kesintilerini ALO 186 hattı üzerinden sorgulanabilmektedir. İşte 11 Mayıs 2024 Cumartesi elektrikler ne zaman gelecek sorusunun yanıtı...
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Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ve İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş (AYEDAŞ) elektrik kesintisinin yaşanacağı il ve ilçeleri kendi sitesi üzerinden duyurmaya devam ediyor. Peki, "İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?" İşte 11 Mayıs İstanbul'da yaşanacak elektrik kesintileri...
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ELEKTRİKLER NE ZAMAN KESİLECEK?
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan duyuruya göre 11 Mayıs günü İstanbul'da farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacak.
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AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?
AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arızalarıyla ilgilendiği biliniyor.
İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintileri, AYEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor.
AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
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BEDAŞ ELEKTİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NEREDEN YAPILIR?
İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin duyurulduğu Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde, Planlı Kesintiler bölümünden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından sorgulanbilmektedir. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.
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