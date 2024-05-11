Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ve İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş (AYEDAŞ) elektrik kesintisinin yaşanacağı il ve ilçeleri kendi sitesi üzerinden duyurmaya devam ediyor. Peki, "İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?" İşte 11 Mayıs İstanbul'da yaşanacak elektrik kesintileri...