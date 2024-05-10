Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.218,58 %-0,49
        DOLAR 32,3066 %0,15
        EURO 34,8361 %0,06
        GRAM ALTIN 2.444,47 %0,49
        FAİZ 43,15 %-1,93
        GÜMÜŞ GRAM 29,19 %-0,70
        BITCOIN 60.897,00 %0,65
        GBP/TRY 40,4150 %-0,12
        EUR/USD 1,0771 %-0,10
        BRENT 82,79 %-1,30
        ÇEYREK ALTIN 3.996,71 %0,49
        Haberler Ekonomi Borsa Koç Metalurji halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Koç Metalurji kaç lot verir, KOCMT ne zaman borsada işlem görecek? - Borsa Haberleri

        Koç Metalurji halka arz sonuçları açıklandı mı? Koç Metalurji kaç lot verir?

        Koç Metalurji A.Ş. 9-10 Mayıs tarihleri arasında 20,50 TL hisse fiyatıyla halka arz edildi. Talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından, Koç Metalurji halka arz sonuçlarının açıklanacağı tarih gündemi meşgul etmeye başladı. Halka arz sonuçlarının açıklanmasıyla, Koç Metalurji kişi başına düşen lot miktarı ve hissenin borsada işlem göreceği tarih netlik kazanacak. İşte Koç Metalurji halka arz sonuçlarının açıklanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.05.2024 - 19:25 Güncelleme: 11.05.2024 - 00:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından geçtiğimiz hafta onay alan Koç Metalurji belirlenen takvim doğrultusunda talep topladı. Halka arz büyüklüğü 2,5 milyar TL olarak açıklanan Koç Metalurji halka arz kapsamında 125 milyon lot dağıtımında bulunacak. Peki, "Koç Metalurji halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Koç Metalurji kaç lot verir, ne zaman borsada işlem görecek?" İşte Koç Metalurji halka arz sonuçları ve kişi başına düşen lot miktarı...

        • 2

          KOÇ METALURJİ HALKA ARZ NE ZAMAN?

          Koç Metalurji, 9-10 Mayıs tarihlerinde talep topladı.

        • 3

          KOÇ METALURJİ HİSSE FİYATI NE KADAR?

          Koç Metalurji hisse fiyatı 20,50 TL olarak belirlendi.

        • 4

          KOÇ METALURJİ LOT DAĞITIMI NASIL OLACAK?

          2.1 Milyon katılım - 42 Lot (861 TL)

          2.5 Milyon katılım - 35 Lot (717 TL)

          2.9 Milyon katılım - 31 Lot (635 TL)

          3.3 Milyon katılım - 27 Lot (553 TL)

          3.7 Milyon katılım - 24 Lot (492 TL)

          4.1 Milyon katılım - 22 Lot (451 TL)

          4.5 Milyon katılım - 20 Lot (410 TL)

          4.9 Milyon katılım - 18 Lot (369 TL)

        • 5

          KOÇ METALURJİ HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

          Koç Metalurji halka arzı katılım endeksine uygun olarak yapılacak.

        • 6

          KOÇ METALURJİ HALKA ARZ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Koç Metalurji halka arz sonuçları henüz açıklanmadı. Halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından kişi başına düşen lot miktarı ve konuya ilişkin tüm detaylara haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

        • 7

          KOÇ METALURJİ HALKA ARZ NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

          Koç Metalurji halka arz sonuçları henüz açıklanmadı. Halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından hissenin borsada işlem göreceği tarihi haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        Altınay Savunma halka arz sonuçları
        Altınay Savunma halka arz sonuçları
        Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği halka arz oluyor!
        Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği halka arz oluyor!
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'Öğretmenlerimiz müsterih olsun'
        'Öğretmenlerimiz müsterih olsun'
        Jeomanyetik fırtına! Potansiyel tehlikeleri neler?
        Jeomanyetik fırtına! Potansiyel tehlikeleri neler?
        Afganistan'da sel felaketi
        Afganistan'da sel felaketi
        Ameliyathane malzemelerini satmışlar
        Ameliyathane malzemelerini satmışlar
        Filistin tasarısı BM'de onaylandı
        Filistin tasarısı BM'de onaylandı
        Tekel bayi saldırısında pasaport iddiası!
        Tekel bayi saldırısında pasaport iddiası!
        Eve girince şok oldu!
        Eve girince şok oldu!
        Azerbaycan ve Ermenistan'dan barış görüşmesi
        Azerbaycan ve Ermenistan'dan barış görüşmesi
        Sürpriz iddia!
        Sürpriz iddia!
        Türkiye'deki uzun saatler çalışanların oranı AB ortalamasını katladı
        Türkiye'deki uzun saatler çalışanların oranı AB ortalamasını katladı
        Tesla'dan 500 milyon dolarlık şarj hamlesi
        Tesla'dan 500 milyon dolarlık şarj hamlesi
        İbrahim Hoca için tek yürek oldular
        İbrahim Hoca için tek yürek oldular
        2 Türk'ten biri ilk peşinde!
        2 Türk'ten biri ilk peşinde!
        Hangi vitamin eksikliği nelere yol açıyor?
        Hangi vitamin eksikliği nelere yol açıyor?
        Batuhan Karadeniz'in eski sevgiliye darp davası başladı! Eski sevgili konuştu!
        Batuhan Karadeniz'in eski sevgiliye darp davası başladı! Eski sevgili konuştu!
        Tarihte para yerine kullanılanlara şaşıracaksınız!
        Tarihte para yerine kullanılanlara şaşıracaksınız!
        Mahkemeden kira davaları için emsal karar
        Mahkemeden kira davaları için emsal karar
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Sigarayı bırakmayı kolaylaştıracak 10 yöntem
        Sigarayı bırakmayı kolaylaştıracak 10 yöntem
        Trabzon'a ulaştılar! 100 yıllık araçla dünya turu
        Trabzon'a ulaştılar! 100 yıllık araçla dünya turu
        Habertürk Anasayfa