Altınay Savunma halka arz sonuçları açıklandı mı? Altınay Savunma kaç verir?
Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. 8-9-10 Mayıs tarihleri arasında 32 TL hisse fiyatıyla halka arz edildi. Talep toplama işlemlerinin sona ermesinin ardından gözler, Altınay Savunma halka arz sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Altınay Savunma halka arz sonuçlarının açıklanmasıyla, kişi başına düşen lot miktarı ve ALTNY BİST kodu ile hissenin borsa işlem göreceği tarih netlik kazanmış olacak. İşte Altınay Savunma halka arz sonuçlarının açıklanacağı tarih...
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Altınay Savunma halka arz sonuçlarının açıklanacağı tarih yatırımcılarının gündemini meşgul etmeye başladı. Halka arz büyüklüğü 1,8 Milyar TL olarak açıklanan Altınay Savunma, halka arz kapsamında 58,823,530 lot dağıtımında bulunacak. Peki, "Altınay Savunma halka arz sonuçları açıklandı mı? Altınay Savunma kaç verir, ne zaman işlem görecek?" İşte Altınay Savunma halka arz sonuçları ve hissenin işlem göreceği tarihe ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...
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ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ HİSSE FİYATI NE KADAR?
Firmanın hisse fiyatı 32 TL olarak halka arz edildi.
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ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ TALEP TOPLAMA TARİHLERİ
Altınay Savunma Teknolojileri, 8-9-10 Mayıs tarihlerinde talep topladı.
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ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ LOT DAĞILIMI
Altınay Savunma Teknolojileri toplamda 58.823.530 lot dağıtımı yapacak. Olası lot dağılımı şu şekilde;
2.1 milyon katılımcı: 20 lot (640 TL)
2.5 milyon katılımcı: 17 lot (544 TL)
2.9 milyon katılımcı: 14 lot (448 TL)
3.3 milyon katılımcı: 13 lot (416 TL)
3.7 milyon katılımcı: 11 lot (352 TL)
4.1 milyon katılımcı: 10 lot (320 TL)
4.5 milyon katılımcı: 9 lot (288 TL)
4.9 milyon katılımcı: 8 lot (256 TL)
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ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
Firmanın halka arzı katılım endeksine uygun olarak açıklandı.
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ALTINAY SAVUNMA HALKA ARZ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Altınay Savunma Teknolojileri halka arz sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz açıklanmadı. Halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından kişi başına düşen lot miktarı ve konuya ilişkin tüm detaylara haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz.
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ALTINAY SAVUNMA HALKA ARZ NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Altınay Savunma halka arz sonuçları henüz açıklanmadı. Halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından hissenin borsada işlem göreceği tarihi haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.