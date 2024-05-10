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        Haberler Ekonomi Borsa Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği hisse fiyatı, lot dağılımı, talep toplama tarihi (Mayıs halka arz takvimi) - Borsa Haberleri

        Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. halka arz oluyor!

        Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. halka arz oluyor. Eşit dağıtım yöntemiyle 24 milyon lot dağıtacak firmanın halka arz büyüklüğü 1.6 milyar TL olarak açıklandı. İşte, Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği hisse fiyatı, lot dağılımı, talep toplama tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.05.2024 - 10:43 Güncelleme: 10.05.2024 - 10:43
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        • 1

          Mayıs halka arz takvimi giderek genişliyor. Halka arzı yeni açıklanan Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. hakkında bilgiler araştırılıyor. İşte, Toplamda 24 milyon lot dağıtımı yapacak Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş.'nin halka arz detayları...

        • 2

          HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ HİSSE FİYATI NE KADAR?

          Firmanın hisse fiyatı 70 TL olarak belirlendi.

        • 3

          HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ TALEP TOPLAMA TARİHLERİ

          Firmanın talep toplama tarihleri henüz netleşmedi.

        • 4

          HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ LOT DAĞILIMI

          Firmanın olası lot dağılımı henüz belli olmadı ancak şirket toplamda 24 milyon lot dağıtacak.

        • 5

          HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?

          Firmanın talep toplama süreci bittiğinde BİST'te ne zaman işlem göreceği de açıklanacak. Ancak şu anda firma hakkındaki tarihler belirsiz.

        • 6

          HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ HALKA ARZ FONUNU NASIL KULLANACAK?

          Yüzde 50- 60 Makine, ekipman, tesis ve proje yatırımları

          Yüzde 20-25 Finansal borçların ödenmesi

          Yüzde 20-25 İşletme sermayesi

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